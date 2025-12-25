CHP kurmayları ‘AKP taht kavgası verirken Türkiye’nin sorunlarına odaklanacağız’ diyor: ‘Türkiye’yi gündeminden kopartmayacağız’

CHP lideri Özgür Özel, bu hafta partisinin yenilenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kadrolarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre; partiye yeni katılan isimlerle birlikte yapılan ilk toplantıda Özel, kurmaylarını bundan sonra ofislerin nasıl çalışacağına ilişkin bilgilendirdi ve önerilerini aldı.

Bu kapsamda Özel’in ofislere taşınan Gölge Kabine üyelerine “Burası günlük siyasi polemiklerden uzak bir yer olacak. Merkez Yürütme Kurulumuzun görevi ayrı, buranın görevi ayrı olacak. Daha pozitif siyaset üreten bir gündemimiz olacak. Burası hükümet programını çalışacak. Önümüzdeki seçim sonrası iktidar olduğumuzda sorunların nasıl çözüleceğini burada anlatacağız. Hem politika üreteceğiz hem sahada olacağız” dediği belirtildi.

‘İKTİDAR TAHT KAVGASINDA’

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olmasıyla ilgili de konuşan Özel’in “Adayımız tutsak ama fikren ve ruhen aramızda. Politika kurullarımız da onun vizyonuyla politikalarını yürütecek. Onunla her zaman birlikte olacağız” dediği kaydedildi. Ofisin yeni dönem çalışmalarına ilişkin parti kurmayları da ağırlıklı gündemlerinin ekonomi olacağını söyledi. Açıklanan asgari ücretten örnek veren partililer “Yeni dönemde de vatandaşın en çok konuşacağı geçim derdi olacak. Karşımızda çöken bir iktidar var. Bir yapı çökmeye başlayınca herkes ‘Kendime nasıl bir pozisyon garanti edebilirim’ telaşına girer. AKP kendi içinde bir taht kavgasında. Ofisler bu tartışmalara girmeden Türkiye’nin sorunlarına ne çözüm getireceğini konuşacak. Bunun için Gölge Kabine’deki bakanlarla çalışacak 5-7 kişilik politika kurulları oluşturacağız” dedi.

CHP’nin bu 5-7 kişilik politika kurullarını ofisin yeni yılda yapacağı ilk toplantı öncesi oluşturması bekleniyor.