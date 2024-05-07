Apple ve Huawei arasındaki tablet yarışı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:42

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:42

Tablet tarafında en çok satış yapan firma Apple olsa da şirketin satışları geriledi, Huawei ise üçüncü sıraya yükseldi.

Pazar araştırma şirketi Canalys, 2024'ün ilk çeyreğine dair tablet satış rakamlarını yayınladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz seneye göre yüzde 1 artışla 33.7 milyon adet tablet bilgisayar satıldı.

iPAD SATIŞLARI YÜZDE 13.9 AZALDI, HUAWEI'NIN İSE YÜZDE 70 ARTTI

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılardaki satışlarda zirvede yine açık ara farkla Apple yer aldı, ancak şirketin satışları geçtiğimiz seneye göre yüzde 13.9 azaldı. Apple, geçen sene yüzde 42 pazar payına sahipken, bu sene yüzde 36'ya geriledi. İkinci sırada yüzde 20 pay ile Samsung yer aldı. Güney Koreli dev geçtiğimiz seneki payını korumayı başardı.

En büyük çıkışı ise Huawei gerçekleştirdi. Huawei, akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da toparlanmaya devam ediyor. Geçen sene yüzde 5 pazar payına sahip olan şirket, satışlarını yüzde 70 arttırarak bu senenin ilk çeyreğinde payını yüzde 8'e çıkarmayı başardı ve üçüncü sıraya tırmandı.

Huawei, Amerikan ambargosu sebebiyle Google hizmetlerine erişemediği için, satışlarının büyük bölümünü Çin'de gerçekleştiriyor. Çinli dev, rekabete ayak uydurabilmek için gelecekte daha iyi yonga setleri kullanmayı planlıyor. Huawei Mate 70 serisinin Ekim ayında şirketin ilk 5nm Kirin işlemcisiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Şirket, bu işlemciyi tabletlerinde de kullanarak rekabette geride kalmamayı planlıyor. Ancak işlem gücü açısından iPad'lerle ile başa baş rekabet edebilecek bir ürünü henüz bulunmuyor.

Uzun süredir iPad'lerini yenilemeyen Apple ise, yarın yapacağı "Let Loose" etkinliğinde M4 işlemcili OLED iPad Pro serisini duyurarak tablet pazarında yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.