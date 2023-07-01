Arı sokması neden bu kadar çok can acıtır?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:54

Balarılarının sokması, sivrisinek ısırıkları ve hatta yaban arılarının sokmasıyla karşılaştırılamaz bir acı hissettirebilir. Bu talihsiz deneyimi yaşayanlar, bunun ne kadar acı verici olabildiğini zaten biliyorlardır. Şimdi de bu arıların tam olarak neden bu kadar can yakıcı bir sokmaya neden olduğunu gösteren bir yakın çekim video viral oldu.

Twitter’da paylaşılsa da asıl YouTube'da yayınlanan video, bir arı iğnesinin nasıl çalıştığını gösteriyor ve birçok izleyici, bu olayın tahmin edebileceklerinden çok daha “karmaşık” olduğunu düşünüyor.

Chip'te yer alan habere göre arılar soktuğunda kurbanlarına melittin adı verilen bir kimyasal salgılarlar. Bu zehir anında ağrı reseptörlerini tetikleyerek yanma hissine neden olur. İğneleri, tırtıklı bir bıçak gibi dikenli olduğu için, arı uçtuğunda karnını yırtar ve iğneyi soktukları yerde bırakırlar. Kısa bir süre sonra da arı ölür.

İğne ciltte ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar fazla zehir salınır ve bu zehirli saldırı bir dakikaya kadar devam eder. Video, kurbanın vücuduna sıvı pompalanırken iğnenin yakından nasıl göründüğünü göstererek devam ediyor.

Bu sırada dış ses “Üç parçadan oluşuyor - ortada bir dengeleyici çubuk ve iki dikenli kazma bıçağı” diyor.

Bıçaklar ileri geri hareket ettikçe zehir ampulünün içine pompalanır ve zehir torbası tamamen boşalana kadar yaranın derinliklerine doğru yayılır.

Arı sokmasına nasıl müdahale edilir?

Arı sokmaları özellikle yaz aylarında bir risk olsa da, ağrıyı hafifletmek için genellikle evde tedavi yeterlidir. Arı sokmaları, kimin ve nereden sokulduğuna bağlı olarak, geçici ağrı ve rahatsızlıktan ciddi bir alerjik reaksiyona kadar değişen farklı reaksiyonlara neden olabilir.

Ancak bir tür reaksiyona sahip olmak, her sokulduğunuzda her zaman aynı reaksiyona sahip olacağınız veya bir sonraki reaksiyonun mutlaka daha şiddetli olacağı anlamına gelmez.

Çoğu zaman arı sokması belirtileri küçüktür ve şunları içerir:

Sokma bölgesinde ani, keskin yanma ağrısı. Sokma bölgesinde kırmızı bir iz. Sokma bölgesinin çevresinde hafif şişlik. Çoğu durumda, şişlik ve ağrı birkaç saat içinde geçer.

Arı zehrine alerjiniz olmadığı sürece, bağışıklık sisteminiz melittini dışarı atmak için sıvılar göndererek sokmaya tepki verecektir. Ağrı, soğuk kompres veya antihistaminik ile yatıştırılabilir.