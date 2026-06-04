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Avrupa Parlamentosu Google Chrome'u bırakıyor! Yeni arama motoruna geçiliyor

Avrupa Parlamentosu Google Chrome'u bırakıyor! Yeni arama motoruna geçiliyor

4.06.2026 18:58:00
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Avrupa Parlamentosu Google Chrome'u bırakıyor! Yeni arama motoruna geçiliyor

Avrupa Parlamentosu (AP), dijital egemenlik hedefi doğrultusunda, kurum bilgisayarlarında varsayılan arama motoru olarak kullanılan Google'ın Chrome'u yerine Fransız arama motoru Qwant'ı kullanmaya başlayacak.
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AP sözcülüğünden yapılan açıklamada, 4 Haziran itibarıyla kurum bünyesinde kullanılan tarayıcılarda varsayılan arama motorunun Qwant olacağı bildirildi.

Açıklamada, değişikliğin otomatik olarak uygulanacağı ancak kullanıcıların isterlerse farklı arama motorlarını seçebileceği belirtilerek, uygulamanın, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa dışı dijital araçlara bağımlılığını azaltmak ve Avrupa merkezli dijital hizmetleri teşvik etmenin amaçlandığı stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

720 milletvekilinin görev yaptığı AP'de, yaklaşık 8 bin 400 memur ve personel ile 2 bin parlamenter asistanı olmak üzere 10 binden fazla kişi çalışıyor.

2013 yılında Fransa'da kurulan Qwant, kullanıcı verilerini takip etmemesi ve kişisel bilgileri reklam amaçlı kullanmamasıyla öne çıkan Avrupa merkezli bir arama motoru olarak biliniyor.

Öte yandan AB Komisyonu, yarı iletkenler, yapay zeka, bulut bilişim ve açık kaynak teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmanın hedeflendiği yeni planını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.

İlgili Konular: #google #arama motoru #Avrupa Parlamentosu

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