Avrupa ve Japonya, yapay zekada ortaklığı artırmak istiyor

5.05.2026 17:30:00
Avrupa Birliği (AB) ve Japonya yapay zeka, veri yönetimi, kuantum teknolojisi, yarı iletkenler ve dijital altyapı gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. AB-Japonya Dijital Ortaklık Konseyi Toplantısı Brüksel'de düzenlendi.

Taraflar, yapay zeka, veri yönetimi, kuantum teknolojisi, yarı iletkenler, dijital altyapı ve çevrimiçi platformlara yönelik düzenlemeler gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca taraflar, Japonya'nın AB tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı'na katılmasına yönelik anlaşmadan memnun olduklarını belirtti.

Çevrimiçi platformlara yönelik düzenlemeler konusunda içerik denetleme sistemlerinin şeffaflığı ve yasadışı içerik bildirim sistemlerinin etkinliği alanlarında işbirliğinin geliştirileceğini vurgulayan taraflar, yarı iletkenler sektöründe karşılaşılan tedarik zinciri sorunlarını ele alacaklarını ifade etti.

Taraflar, 2022'de Tokyo'da düzenlenen 28. AB-Japonya Zirvesi'nde dijital ortaklık başlattıklarını duyurmuştu.

5. AB-Japonya Dijital Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın 2027'de Tokyo'da yapılması planlanıyor.

Elon Musk'tan 'Twitter davası' kararı: Uzlaşmaya gidiyor Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı davayı sonlandırmak için 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. X hisselerinin geç bildirimiyle ilgili açılan davada Musk suçlamaları kabul etmezken, taraflar uzlaşma yoluna gitti.
ABD yeni yapay zeka modelleri için denetim getirmeyi değerlendiriyor ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, daha önce yapay zeka sektörüne yönelik serbest yaklaşım politikalarından geri adım atarak yeni yapay zeka modellerine denetim getirmeyi değerlendirdiği belirtildi.
İnternette ".tr" alan adı sayısı 1,3 milyona ulaştı Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibarıyla ".TR Ağ Bilgi Sistemi" (TRABİS) kayıtlarında yer alan ".tr" uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu.