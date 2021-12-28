Ay'da su bulunmasının nedeni belli oldu

28 Aralık 2021 Salı, 16:23

Nature Astronomy adlı dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, Chang'e-4 keşif aracının gönderdiği veriler sayesinde Ay'a yaklaşık bir milyon yıl önce bir gök taşının çarptığı tespit edildi.

Araştırmanın sorumlu yazarı Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nden Liu Yang, Xinhua'ya verdiği demeçte, çarpma olayının su bakımından zengin bir asteroit sınıfı olan karbonlu kondrit gök taşı ile ilişkili olduğunu düşündüklerini söyledi.



Liu, Ay'a çarpan karbonlu kondrit gök taşının getirdiği suyun bir miktarının Ay yüzeyinde kalmış olabileceğini belirtti.



“HALA SU SAĞLIYOR”



Araştırma ekibi, çarpma olayının son bir milyon yıl içinde gerçekleştiğine değinerek oluşumundan bu yana Ay'ın jeolojik zaman cetveli düşünüldüğünde çarpmanın kısa bir süre önce meydana geldiğine dikkat çekti.



Araştırmacılar, Ay’a çarpan karbonlu kondrit gök taşlarının hala su sağlayabildiği sonucuna ulaştıklarını duyurdu.



Daha önce yapılan bir araştırmada, yanardağ patlamalarının ve güneş rüzgarının yanı sıra asteroit çarpmalarının de Ay'da su bulunmasının ana nedenlerinden biri olduğunu göstermişti.

