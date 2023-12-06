Başarsoft Teknoloji Günü’nde CBS’nin geleceği konuşuldu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:56

Başarsoft, navigasyon ve coğrafi iş zekası yazılım ürün ve çözümleri ile hizmet sunuyor. Başarsoft, köyler dahil 982 bin kilometre yol ağında, 17.1 milyon kapıdan, 4 milyondan fazla işletme ve kurumun koordinatları dahil yaklaşık 500 başlıkta, Türkiye’nin en güçlü ve güncel veri tabanına sahip. Google’ın Türkiye’deki resmi harita sağlayıcısı olan Başarsoft, her yıl yaptığı Başarsoft Teknoloji Günü’nü bu yıl Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirdi.

KAZALARDA YÜZDE 50 AZALMA

Etkinliğin açılış konuşmalarının ilkini gerçekleştiren Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönelik gerçekleştirdikleri yazılım hakkında bilgiler verdi. Kalp krizi geçiren birisi için dakikaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Küçükpehlivan, geliştirdikleri yazılım ile 112 Çağrı Merkezi’ne gelen aramanın konum bilgisinin anında ambulansa ulaştırıldığı ve bu sayede ambulansın olay yerine ulaşmasında net bir dakikalık zaman kazandırdıklarını belirtti. Birçok ambulans kazasının da yaşandığını belirten Küçükpehlivan, geliştirdikleri bu altyapı sayesinde ambulansların dahil olduğu kaza oranlarının da yüzde 50 oranında azaldığını vurguladı.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE ÇÖZÜM ARANIYOR"

Etkinlik kapsamında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkiliği Bakanlığı CBS Genel Müdürü Ömer Alan, CBS ve akıllı şehir konularında ortak akıl ile yol haritası oluşturmak için bir eylem planı geliştirdiklerini söyledi. Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı’nın çevre, sağlık, altyapı gibi 16 bileşenden oluştuğunu belirten Alan, özellikle Türk Devlet Teşkilatı ve Körfez ülkelerinde Türk firmalarının daha fazla yer almaları konusunda çalıştıklarını kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp de artan küresel sorunlar karşısında, geometrik oranda artan teknolojik gelişmelerle de çözümler arandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da konuşmasında artan kentleşmeye dikkat çekti. Tancan, “Artan kentleşme pek çok sorunu beraberinde getirse de; paralel şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler de efektif ve akıllı çözümlere imkan tanımakta” dedi.

PTT İLE ANLAŞMA

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinin konum datalarını da yüzde 100 oranında tamamlayan Başarsoft, yakın zamanda yapılan anlaşmlarla ile PTT’nin kargo dağıtımında lojistik hizmeti sunacak. Ayrıca, Başarsoft ürün ve çözümleri, haritalama alanında küresel pazar lideri konumundaki Esri Türkiye’nin iş ortakları arasında katıldı. Yapılan anlaşma ile başta Türkiye olmak üzere, özellikle Esri ürünü kullanan altyapı dağıtım firmaları, Başarsoft tarafından desteklenecek. ANKARA/Cumhuriyet