Bazı canlılar 2085'e kadar aşırı hava olaylarına maruz kalacak

28.04.2026 23:14:00
Bilim insanları, küresel ısınmanın mevcut seviyesinde seyretmesi halinde 2085'e kadar karadaki hayvan türlerinin yaşam alanlarının yüzde 36'sının sıcak hava dalgası, orman yangını ve sel gibi iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının etkisiyle karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.

Almanya merkezli Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında araştırmacılar, sıcaklık artışının yanı sıra sel ve orman yangını gibi karmaşık iklim etkilerine ilişkin veri sunabilen iklim etki modeli verilerini inceledi.

Araştırma sonucunda bilim insanları, tek sıcak hava dalgası, sel ya da yangın olayının bile hayvan popülasyonları üzerinde yıkıcı etkilere yol açabildiği, farklı türlerdeki aşırı iklim olaylarının peş peşe yaşanmasının ise bu etkileri daha da ağırlaştırdığı sonucuna ulaştı.

Küresel ısınmanın devam etmesi halinde 2050'ye kadar karadaki hayvan habitatlarının yüzde 74'ünün sıcak hava dalgalarına, yüzde 16'sının orman yangınlarına, yüzde 8'inin kuraklığa ve yüzde 3'ünün nehir taşkınlarına maruz kalabileceğini tespit eden araştırmacılar, 2085'e kadar ise türlerin karadaki mevcut yaşam alanlarının yüzde 36'sının iklim kaynaklı birden fazla aşırı olayla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, söz konusu risklerin tür çeşitliliğinin yüksek olduğu bölgeleri de kapsadığını belirtti.

Emisyonların hızla azaltılarak sıfır seviyesine çekilmesi halinde söz konusu risklerin önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade eden araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının azalması durumunda ise 2085'e kadar birden fazla aşırı olaya maruz kalacak yaşam alanları oranının yüzde 9'a kadar gerileyebileceğini kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Stefanie Heinicke, iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarının doğa koruma planlamalarında yeterince dikkate alınmadığı değerlendirmesi yaparak, bu durumun yalnızca uzun yıllara yayılan kademeli sıcaklık artışıyla sınırlı bir süreç olmadığını belirtti.

Çalışmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayınlandı.

