OpenAI, kendi akıllı telefonunu geliştiriyor

Akıllı telefon sektörü çok daha iyi dönemleri olsa da halen talep gören bir alan. OpenAI da yapay zeka tarafındaki başarısını donanım tarafına taşımak istiyor. En azından iddialar bu yönde.

OpenAI'ın yapay zeka ajanlarına odaklandığı ve kendi akıllı telefonunu geliştirdiği söyleniyor.

Proje aşamasında olan bu fikrin, ortakları arasında MediaTek, Qualcomm ve Luxshare yer alıyor. Cihazın seri üretimine 2028 yılında başlanması bekleniyor.

Apple cihazları ve ekosistemiyle ilgili yorumlarıyla bilinen analist Ming-Chi Kuo'ya göre OpenAI, işlemciler oluşturmak için MediaTek ve Qualcomm ile çalışıyor ve Luxshare, sistem tasarımı ve üretiminde ortak olarak görev yapıyor.

Bu telefon konseptinde bildiğimiz uygulamalar olmayacak ve de klasik çalışma mekanizmasına sahip olmayacak aksine, akıllı telefon, uygulamaları doğrudan başlatmadan kullanıcı görevlerini yerine getiren ve hizmetlerle etkileşim kuran bir yapay zeka ajanı gibi çalışabilir.

OpenAI, akıllı telefonun hem yazılım hem de donanımını tamamen kontrol etmenin bir yolu olarak görüyor.

Projenin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları 2026 yılının sonlarına doğru, 2027 yılının başlarına doğru belli olacak. Bu fikir kapsamında hedeflenen akıllı telefon sayısı ise yılda 300 ila 400 milyon arası.

Öte yandan bu şirketin üzerinde çalıştığı tek donanım ürünü değil. Daha önce ünlü tasarımcı Jony Ive ile birlikte dahili kameraya sahip ve kompakt yapıda akıllı hoparlör geliştirdiği ortaya çıkmıştı.