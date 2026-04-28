Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bazı Google çalışanları, Pentagon ile yapay zeka ortaklığı kurulmasını istemiyor

28.04.2026 23:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Google'ın yapay zeka sistemleri üzerine çalışan yüzlerce kişi, ana şirket Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai'ye gönderdikleri mektupta yapay zekanın yanlış kullanımına ilişkin endişelerini gerekçe göstererek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile işbirliğinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

ABD basınındaki haberlere göre, Google DeepMind ve Google Cloud gibi yapay zeka alanında çalışan 600'den fazla kişi, Pentagon ile süren yapay zekada işbirliği konulu görüşmelere ilişkin Pichai'ye açık mektup gönderdi.

Mektupta, Pentagon ile devam eden görüşmelerden endişe duyulduğuna işaret edilerek, yapay zeka sistemlerinin hata yapabildiği belirtildi.

Çalışanların, bu teknolojinin etik dışı ve tehlikeli kullanımının önlenmesi için sorumluluk duyduğu vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

Bu nedenle sizden yapay zeka sistemlerimizin gizli çalışmalar için erişilebilir hale getirilmesini reddetmenizi talep ediyoruz. Yapay zekanın insanlığa faydalı olduğunu görmek istiyoruz, insanlık dışı veya son derece zararlı şekilde kullanıldığını görmek istemiyoruz.

Mektupta, bu zararlı kullanımlara "ölümcül otonom silahlar ve toplu gözetim" örnek verilerek bu işbirliğinin reddedilmemesi halinde Google'ın bilgisi dışında olacak zararlı kullanımları durduramayabileceği belirtildi.

Bu konuda "yanlış karar vermenin Google'ın itibarına, dünyadaki rolüne ve işine geri dönülemez zarar verebileceği" ifade edilen mektupta, geliştirilmesinde rol oynadıkları teknolojinin yanlış kullanımı nedeniyle dünyada çok sayıda can kaybı olduğuna dikkati çekildi.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

OpenAI ve Google çalışanlarının imzaladığı açık mektupta ise Pentagon'un Anthropic'e baskı yaptığı belirtilerek duruma tepki gösterilmişti.

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #Pentagon

Bilim insanları, küresel ısınmanın mevcut seviyesinde seyretmesi halinde 2085'e kadar karadaki hayvan türlerinin yaşam alanlarının yüzde 36'sının sıcak hava dalgası, orman yangını ve sel gibi iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının etkisiyle karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre Ay'da yaşam artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Yeni açıklamalara göre bu on yılın sonuna kadar Ay'da kalıcı insan üslerinin kurulması mümkün olabilir.
Türkiye'de, mobil haberleşmede 1 Nisan 2016'da 4,5G, bu yıl da 5G hizmetinin kullanmaya başlamasıyla internetin hızlanması, sesli konuşmayı WhatsApp gibi uygulamalara yöneltirken, geçen yıl ilk kez mobil hat üzerinden sesli konuşma trafiği azaldı.