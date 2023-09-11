Bilgisayarınız yavaş mı? İşte bilgisayarın yavaşlamasına neden olan 10 neden

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:15

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:18

Bilgisayarlar, günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline geldi, ancak zamanla yavaşlayabilirler. İşte bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilecek 10 yaygın sebep:

BİLGİSAYARIN YAVAŞLAMASININ 10 NEDENİ

1. Virüsler ve Kötü Amaçlı Yazılımlar

Bilgisayarınıza bulaşan virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar, sisteminizi yavaşlatabilirler. Bu nedenle güvenlik yazılımı kullanmak önemlidir. Windows'un kendi programını kullanarak da virüslerden kurtulabilirsiniz.

2. Çok Fazla Başlangıç Programı

Bilgisayarınız her açıldığında çalışan çok fazla başlangıç programı, başlangıç süresini uzatabilir ve kaynakları tüketebilir. Skype, Spotify gibi uygulamaları görev yöneticisine girerek başlangıç menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.

3. Sınırlı Sabit Disk Alanı

Sabit diskinizde yeterli boş alan olmaması, bilgisayarın genel performansını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden işletim sisteminizin olduğu sabit diski doldurmamaya dikkat edin. Genelde bu disk "C" olmaktadır.

4. Güncel Olmayan Sürücüler

Donanım sürücülerinizin güncel olmaması, uyumsuzluk ve performans sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden her zaman ekran kartı, işletim sistemi ve diğer sürücülerinizi Windows Update'den güncellemelisiniz. Ekran kartını ise kendi sitesinden güncelleyebilirsiniz.

5. Fazla Arka Plan Uygulaması

Arka planda çalışan çok fazla uygulama, RAM'i tüketir ve bilgisayarın yavaşlamasına yol açar. Özellikle çok fazla açılan tarayıcı sekmeleri bilgisayarınızın RAM'ini çok tüketmektedir.

6. Eski Donanım

Bilgisayarınızın donanımı artık günümüz uygulamaları için yeterli değilse, yavaşlaması kaçınılmazdır. Bu yüzden donanımlarınızı güncelleyerek bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz.

7. Tarayıcı Önbelleği

Tarayıcı önbelleği zamanla büyüyebilir ve tarayıcıyı yavaşlatabilir. Bu nedenle periyodik olarak temizlemek önemlidir.

8. Kaynak Tüketen Uygulamalar

Bazı uygulamalar, özellikle oyunlar veya grafik düzenleme yazılımları gibi kaynak tüketebilir. Bu yüzden bir iş yaparken bilgisayarınızı yormamak için arkada çalışan uygulamaları kapatmalısınız.

9. Masaüstündeki Uygulamalar

Masaüstünde çok fazla dosya ve uygulama varsa bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Masaüstüne her girdiğinizde otomatik olarak bilgisayarınız bu uygulamaları ve dosyaları yüklüyor. Bundan dolayı da bilgisayarınız ekstra yavaşlayabilir. Özellikle MAC sahiplerinin bu maddeye daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir.

10. Isınma Sorunları

Bilgisayarın aşırı ısınması, performans sorunlarına neden olabilir. İyi bir soğutma çözümü önemlidir. Ayrıca bilgisayarınızı uzun zamandır temizlememeniz de içeri giren tozlardan dolayı ısınmasına sebep olabilir. Bu yüzden bilgisayarı düzenli olarak temizlemeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınızın hızını korumak için bu faktörleri göz önünde bulundurmak ve periyodik bakım yapmak önemlidir. Bilgisayar bakımı, uzun vadede sorunsuz bir deneyim sağlayabilir.