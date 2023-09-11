SSD mi, HDD mi daha iyi? Temel farklar nelerdir?

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:24

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:24

Bilgisayar bileşenleri arasında bulunan en önemli parçalardan biri olan depolama birimi, SSD ve HDD olarak ikiye ayrılıyor. Birçok insan HDD ve SSD arasından hangisini tercih edeceğini merak ediyor. Peki SSD ve HDD'ler arasındaki farklar nelerdir? Hangisi tercih edilmeli?

SSD VE HDD ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Veri Depolama Yapısı:

SSD (Sabit Hal Sürücü): SSD'ler verileri hücresel flaş bellek olarak adlandırılan çiplerde saklar. Bu, verilere hızlı erişim sağlar.

HDD (Hard Disk Sürücü): HDD'ler verileri dönen manyetik diskler üzerine yazar ve okur. Bu, geleneksel bir mekanik yapının kullanılmasını gerektirir.

Hız:

SSD: SSD'ler, verilere hızlı erişim sağlar. Dosyaları anında açma, bilgisayarı hızlı bir şekilde başlatma ve uygulamalar arası geçişte avantaj sağlar.

HDD: HDD'ler, daha yavaş dönme hızlarına sahip olduğu için daha yavaş okuma ve yazma hızlarına sahiptir. Bu, işlemci ve sistem performansını sınırlayabilir.

Dayanıklılık:

SSD: SSD'lerde hareketli parçalar olmadığı için darbelere ve titreşimlere daha dayanıklıdır. Veri kaybı riski daha düşüktür.

HDD: HDD'lerin içinde hassas manyetik diskler bulunduğu için darbelere ve hareketlere karşı daha hassastır. Veri kaybı riski daha yüksektir.

Gürültü:

SSD: SSD'ler sessiz çalışır, çünkü hareketli parçalar içermezler.

HDD: HDD'ler çalışırken hafif bir tıkırtı veya dönme sesi çıkarabilir.

Boyut:

SSD: SSD'ler genellikle daha küçük ve hafif olma eğilimindedir, bu da taşınabilirliklerini artırır.

HDD: HDD'ler daha büyük ve ağırdır.

Maliyet:

SSD: SSD'ler genellikle daha pahalıdır, ancak fiyatlar zamanla düşmektedir.

HDD: HDD'ler daha ekonomik bir seçenektir.

SSD Mİ? HDD Mİ? HANGİSİ DAHA İYİ?

Hangi depolama türünün daha iyi olduğu, kullanım amaçlarına ve bütçeye bağlıdır. Hız ve dayanıklılık önemliyse, SSD tercih edilebilir. Büyük depolama alanı gerekiyorsa ve bütçe sınırlıysa, HDD daha uygun olabilir. Ayrıca, birçok kullanıcı SSD ve HDD'yi bir arada kullanarak hem hızlı performans hem de büyük depolama alanı elde eder.