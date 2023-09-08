Bilim dünyasını sarsan göktaşı keşifi: Uzaylı teknolojisi olabilir!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 18:30

Güncelleme: 08.09.2023 - 18:30

Harvard Üniversitesi'nde astrofizik profesörü olan Avi Loeb'in keşif turunda bulduğu nesne bilim dünyasını heyecanlandırdı. Loeb yıldızlararası kökenli bir gizemli göktaşının kalıntısını keşfettiğini belirtti.

YILDIZLARARASI KÖKENLİ GÖKTAŞI

Loeb, 2022 yılında bir keşif görevi yürüttü. Görev kapsamında Loeb ve ekibi yaklaşık on yıl önce Dünya atmosferine düştüğü bildirilen bir göktaşı bulmaya çalıştılar. Loeb ve ekibi görevi başarıyla tamamlayarak göktaşını buldular. Ancak Loeb, bu göktaşının sıradan bir göktaşı olmadığını keşfetti.

UZAYLI TEKNOLOJİSİ OLABİLİR

2017 yılında, güneş sistemimizin dışından hızla geçen bir kuyruklu yıldız olan Oumuamua keşfedildi. Bu tuhaf görünümlü kuyruklu yıldızın kökeni ve özellikleri büyük bir bilim gizemi haline geldi. Loeb, Oumuamua'nın uzaylı teknolojisinin ürünü olabileceğini öne sürdü, ancak bu iddialar büyük tartışmalara yol açtı.

Loeb ve ekibi, göktaşının izini sürmek için 2014 yılında düşen IM1 adlı göktaşını inceledi. Yapılan analizler, göktaşının güneş sistemimizden olmadığını ve ağır elementler içerdiğini gösterdi. Bu, göktaşının farklı bir yıldız sisteminden gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

AVI LOEB'IN BÜYÜK İDDİASI: YILDIZLARARASI KÖKEN

Loeb'in ekibi, IM1 adlı göktaşının kalıntılarını bulmak üzere Manus adası açıklarında özel bir göreve çıktı. Bu keşif gezisi, Silver Star adlı özel bir tekne ile gerçekleştirildi ve mıknatıslarla donatılmış bir kızak kullanıldı. Ekip, bu zorlu görev sırasında 700'den fazla metalik küre buldu. Bu küreler, mikroskopla görülebilecek kadar küçüktü ve göktaşının kalıntıları olduğuna inanılıyor.

GÜNEŞ SİSTEMİMİZDE BÖYLE BİR BİLEŞEN YOK

Yapılan analizler, bu kürelerin Dünya'da doğal olarak bulunan alaşımlarda veya nükleer patlamaların sonucunda oluşan bileşimlerden farklı olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu elementlerin bileşiminin Ay, Mars veya güneş sistemimizin diğer bölgelerine özgü olmadığı belirlendi. Bu da göktaşının yıldızlararası bir kökene sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

BILIM DÜNYASINDA HEYECAN: İDDİALAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Avi Loeb'in bu çarpıcı iddiaları henüz hakem denetiminden geçmedi, ancak bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, bu göktaşı, güneş sistemimizin dışından gelen ilk doğrulanmış yıldızlararası göktaşı olacak. Bu, astrofizik ve astronomi alanında devrim niteliğinde bir keşif olabilir.