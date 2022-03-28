Bilim insanları baş ve boyun kanseri için yeni tedavi kombinasyonu geliştirdi
İsrailli bilim insanları bağışıklık tedavisini kullanarak baş boyun kanseri (BBK) için yeni bir potansiyel tedavi geliştirdiğini duyurdu.
İsrail'in güneyindeki Ben Gurion Üniversitesi (BGU) dün, İsrail'in liderliğini yaptığı bir araştırma ekibinin, hedefe yönelik bir ilaç ve bağışıklık tedavisini kullanarak baş boyun kanseri (BBK) için yeni bir potansiyel tedavi geliştirdiğini duyurdu.
İsrail, Çin, Fransa, Almanya ve ABD'den araştırmacıların ortak kaleme aldığı bulgular, dün Journal for ImmunoTherapy of Cancer dergisinde yayınlandı.
Araştırmacılar, yaptıkları klinik öncesi çalışmayla kanser bölgesine öldürücü bir akyuvar türü getiren bir kanser ilacı olan Trametinib'in yeni bir tedavi kombinasyonunu ve kanser hücrelerini doğrudan öldürmeyen ancak immün hücrelerdeki bir yolu tıkayarak bu hücreleri tümörle savaşta daha fazla devreye sokan bir bağışıklık tedavisi olan Anti-PD-1'i geliştirdi.
Araştırmada, Trametinib'in, geleneksel klinik tedavide kanser hücrelerinin hedeflenen hiper-aktif yolunun inhibe edilmesinde etkinlik göstermediği kaydedildi.
Araştırmacılar bunun ardından tümör taşıyan farelerde bağışıklık kaçışını kolaylaştıran tümör-taşıyıcı etkileşimini analiz ettiler ve kısa bir Trametinib tedavisinin kullanılmasının dirençli tümörleri anti-PD-1 bağışıklık tedavisine karşı daha duyarlı hale getirebileceğini buldular.
Çalışmanın iletişimden sorumlu yazarı Moshe Elkabets BGU'nun açıklamasında, "Bağışıklık tedavisinin etkinliğinin artırılması kanser hastalarının hayatta kalma sürelerinin uzatılmasında kritik öneme sahip olduğu için, onkologların bu tedavi kombinasyonunu HNC hastalarında denemelerini içtenlikle umuyoruz" dedi
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