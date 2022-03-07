Bilim insanları kuraklığa dayanıklı çam ağaçları geliştiriyor
Portekizli araştırmacılar, normal suyun yarısından daha azına ihtiyaç duyan, kuraklığa dayanıklı çam ağaçları geliştiriyor.
Lusa Haber Ajansı, pazar günü BLC3 Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü Başkanı Joao Nunes'in, "Moleküler biyoloji ve genetik düzeyde bir yaklaşımla daha iyi genetik kaliteye sahip, daha dayanıklı çam ağaçları yaratmayı başardık." dediğini belirtti. Nunes'e göre, "süper ağaçlar", onları "iklim değişikliğine ve bitki sağlığı risklerine karşı daha hazırlıklı ve dirençli" kılan, tetiklenmiş kontrollü kuraklık çalışmaları aracılığıyla yaratıldı.
İki yıl süren deneylerden sonra, BLC3'teki üç bilim insanı, ağaçların normal mevcut cinslere kıyasla yüzde 60'a kadar su tasarrufu sağlayabileceğini iddia ediyor. Şimdi ise, "aynı özelliklere sahip başka bitkiler oluşturmak" amacıyla 162 "süper ağaç" çoğaltılacak ve soylarını devam ettirmek için su stresine maruz kalacak olan diğer bitkilere genlerini aktaracak.
Bilim insanları, bu çalışmada amaçlarının "Portekiz ekonomisi için büyük önem taşıyan" doğal reçine üretmenin yanı sıra "gezegenin dengesi için temel olan bitkilerin dikkat çeken kaybını" önlemek olduğunu söylüyor.
Araştırma ve teknolojik yoğunlaştırma faaliyetlerini, fikirlerin ve işletmelerin iş geliştirmesini ve ekonomik zincirlere desteği teşvik eden BLC3, kar amacı gütmeyen bir Portekiz derneği.
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