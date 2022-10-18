Bilim insanları, safir ve yakut yağmurlarına ev sahipliği yapan bir gezegen keşfetti

18 Ekim 2022 Salı, 10:30

WASP-76 b ve WASP-121 b isimli iki gezegeni inceleyen bilim insanları, WASP-76 b'nin safir ve yakut yağmurlarına ev sahipli yaptığını düşünüyor.

Bilim insanları ayrıca, söz konusu gezegenlerin atmosferinde periyodik cetvelde 56 numaraya sahip olan ve demirden iki kat daha ağır olan Baryum elementinin bulunduğunu tespit etti.

"ŞAŞIRTICI VE MANTIKSIZ BİR DURUM"

Unilad'in haberine göre, çalışmanın baş yazarı Tomás Azevedo Silva konuya ilişkin demecinde, "Bize şaşırtıcı ve mantıksız gelen şey, bu gezegenlerin atmosferlerinin üst katmanlarında bu kadar ağır bir element olması oldu" ifadelerini kullandı.

Yazarın sözlerine ekleme yapan ortak yazar ve araştırmacı Olivier Demangeon ise demecinde, "Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin hızla atmosferin alt katmanlarına düşmesini beklerdik" ifadelerine yer verdi.