Kraliçe II. Elizabeth hangi mücevherlerle gömülecek?

13 Eylül 2022 Salı, 15:44

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Majesteleri 96 yaşındayken 8 Eylül Perşembe günü öldü.

Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu Windsor'a taşınacak ve burada müteveffa eşi Prens Philip ve ebeveynlerinin yanına gömülecek.

O katafalkta dururken tabutu mücevherlerle süslü olacak olsa da, müteveffa hükümdar sadece seçilmiş birkaç parçayla birlikte gömülebilir.

Doğal Elmas Konseyi (Natural Diamond Council) iletişim başkanı Lisa Levinson, Kraliçe'nin daha mütevazı mücevherlerinden bazılarıyla gömüleceğini düşünüyor.

Metro'ya konuşan Levinson, Kraliçe'nin sadece iki parça mücevherle defnedilebileceğini söylüyor: "Galler altını alyansı ve bir çift inci küpe".

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Levinson, Kraliçe'nin nişan yüzüğünün muhtemelen Kraliyet Prensesi Anne'e verileceğini tahmin ediyor.

"Genç Prens Philip, Elizabeth'in üç karatlık yuvarlak tektaş pırlanta ve iki tarafındaki daha küçük beşer taştan oluşan 11 adet doğal elmasa sahip ve platinden yapılmış nişan yüzüğünün tasarımıyla yakından ilgilendi" diye açıklıyor:

Majestelerinin hayatı her zaman kraliyet ailesinin Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu'ndaki mirasıyla ilgiliydi; mücevherleri de bu mirasın önemli bir kısmını oluşturuyor.

Kraliçe'nin özel mücevher koleksiyonunda 300'den fazla parça bulunurken aralarında 5 kolye ucu, 15 yüzük, 14 saat, 46 kolye, 34 çift küpe ve 98 broş da vardı.

Kraliçe'nin ayrıca yaklaşık 50 tacı vardı ki bunlar iki koleksiyonu oluşturuyordu: İktidardaki hükümdar tarafından emanet olarak tutulan Britanya Kraliyet Mücevherleri ve Kraliçe'nin kişisel koleksiyonu.

Kişisel koleksiyon, diğer aile üyelerinden miras kalan ya da Kraliçe'nin kendisinin satın aldığı taçlarla oluşturuldu. Taçlarının çoğu kişisel koleksiyonundan geliyor.

Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post'a yaptığı açıklamada Kraliçe'nin taç koleksiyonunun büyük bir kısmının Konsort Kraliçe Camilla'nın kullanması için Kral III. Charles'a ve muhtemelen Galler Prensesi Kate'e geçeceğini söyledi.