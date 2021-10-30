Bilim insanları yanıtladı: Dev pandalar neden siyah ve beyaz?

30 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Birleşik Krallık, Çin, Finlandiya ve ABD'deki bilim insanları, dev pandaların çoğu memeliden ayrışarak niçin siyah ve beyaz olduğuna bir açıklama getirdi.

Araştırmada "Dev pandalar siyah ve beyaz kürklerini doğal ortamlarında görülmemek için kamuflaj olarak kullanıyor" dendi.

Bilim insanları, bu hayvanları hayvanat bahçelerinde ya da yakın çekim fotoğraflarda görmek kolay olsa da doğal ortamda durumun böyle olmadığını dile getirdi.

Bristol Üniversitesi'nde biyoloji alanında çalışan Tim Caro, "Çinli meslektaşlarımız bize vahşi doğadaki fotoğrafları gönderdiğinde dev pandayı göremedim. O zaman bir şeyler bulduğumuzu anladım" dedi.

Eğer bir primatın iyi gözleriyle ben göremediysem, daha az görüşe sahip etobur yırtıcılar da onu göremeyebilir. Bunu objektif olarak ortaya koymamız gerekiyordu.

Yaban hayatındaki dev pandaların 15 fotoğrafını inceleyen ekip, siyah tüylerin ağaç gövdeleri ve gölgelerle, beyazlıklarınsa yapraklar ve karla karıştığını gözlemledi. Ara tonlar da zemin ve kayalarla iç içe geçiyordu.

Ekip, daha uzun mesafeden bakıldığında dev pandaların figürünün görülmediğini da araştırmada bildirdi.

Sonuçlar insan gözünün yanı sıra, pandalar için tehdit oluşturabilecek hayvanları temsilen kullanılan kedi ve köpek görüşünde de aynı çıktı.

Makalenin yazarlarından, deneysel psikolog Nick Scott-Samuel, "Daha gerçekçi bir yırtıcının perspektifinden bakıldığında dev pandaların gayet iyi kamufle olduğu görülüyor" dedi.

Katil balina, zebra ve kokarcalar gibi istisnalar hariç çoğu hayvan kahverengi ve gri tonlarda. Örneğin benekli sırtlanlar da zebraları üstündeki çizgileri yüzünden 50 metre mesafeden seçemeyebiliyor.

Çin'in güneyindeki dağlarda 2 bine yakın dev pandanın yaban hayatında yaşadığı tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu hayvanların üremesi için hayvanat bahçelerinde çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe