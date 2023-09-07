Bilim kurgu filmi Star Wars gerçek oluyor: Nesneleri uzaktan hareket ettiren silah geliştiriyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:00

Çinli bilim insanları, nesneleri uzaktan hareket ettirmek için plazma halkalarını kullanan bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, bu programın potansiyel olarak temassız uydu kurtarma, teslimat veya uzay cisimlerini saptırma amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor ve bilim insanları, cihazın temel prensiplerinin çalışabileceğine inanıyorlar.

BİLİM KURGU DEĞİL, MANYETİK KUVVETLER

Bu teknoloji, bilim kurgu dünyasındaki "Güç İtme" ve "Güç Çekme" yeteneklerine benzeyen, ancak muhtemelen daha yakın bir konsept olan "çekici ışın" ile karşılaştırılıyor. Ancak, bu cihazın farkı, manyetik güçleri manipüle ederek nesneleri belli bir mesafeden yönlendirebilecek olmasıdır.

Bu çalışma, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu teknoloji eğer başarılı olurlarsa, birçok sektör için devrim niteliğinde olabilir. Örneğin, uzaydaki nesneleri saptırmak, uzaktan yönlendirilmiş teslimatlar veya diğer birçok uygulama mümkün hale gelebilir.

Manyetik kuvvetlerin bu şekilde kullanılması, bilim dünyasının yeni bir keşif alanını açabilir ve gelecekte çok sayıda teknolojik gelişmeye yol açabilir. Ancak, henüz bu teknolojinin ne zaman pratik uygulamalara dönüşeceği ve günlük hayatımızı ne şekilde etkileyebileceği belirsizliğini koruyor.