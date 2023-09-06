Bilim insanları iklim değişikliğini durdurmak güçlerini birleştiriyor: 200'den fazla imza atıldı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:49

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:49

İklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir adım atmak isteyen 200'den fazla bilim insanı, gezegeni ısıtan karbondioksiti okyanuslara hapsetmenin yollarını araştırmanın önemine dikkat çeken bir mektuba imza attı. Bu bilim insanları, okyanusların bu görevde nasıl kullanılabileceğini anlamak ve yeni sorunlar yaratmadan bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak istiyorlar.

Fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonları, dünya atmosferini kirletti ve gezegeni ısınmaya sürükledi. İklim değişikliğini kontrol altına almanın yollarından biri, bu emisyonların bir kısmını atmosferden uzaklaştırmaktır.

OKYANUSLAR KONUSUNDA DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMALI

Okyanuslar, doğal olarak yaklaşık 50 kat daha fazla karbonu emme ve tutma kapasitesine sahiptir. Ancak bu potansiyeli daha da güçlendirmek ve bunun sonuçlarını daha iyi anlamak gerekiyor. Şu anki denemeler ve teknolojiler, okyanusların daha fazla CO2 çekmesini sağlamaya yönelik çalışmaları içeriyor. Ancak mektupta, bu yaklaşımların etkinliği ve olası yan etkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığına dikkat çekiliyor.

Mektupta, "Okyanus temelli karbondioksit giderme yaklaşımları muazzam bir potansiyele sahip olsa da, riskler de var" deniyor. Toplumun, bu yaklaşımların geniş ölçekte kullanımı konusunda bilinçli kararlar alabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Okyanusların karbondioksiti emme ve tutma yeteneklerini artırmak için doğal ve teknolojik yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin uzun vadeli etkileri ve çevresel etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

EKOSİSTEMİ KORUMAK ÖNEMLİ

Bugünkü mektup, karbon giderme stratejilerini değerlendirmek için kontrollü saha denemelerinin yapılmasını ve sonuçlarının bağımsız üçüncü taraflarca incelenmesini talep ediyor. Ayrıca, istenmeyen sonuçlarla başa çıkmak ve farklı paydaşların katılımını sağlamak için kapsayıcı politikalar oluşturulmasını öneriyor.

Okyanuslar, iklim değişikliği nedeniyle büyük zararlar görmüş durumda. Bu nedenle, bu değerli ekosistemleri koruma ve onların iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlama yollarını araştırmak önem taşıyor.