Bir dönemin sonu... Instagram, o özelliğini kapatacağını duyurdu

Sosyal medya platformu Instagram, bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kaldıracak.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 11:07
Bir dönemin sonu... Instagram, o özelliğini kapatacağını duyurdu
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Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 2019 yılında yeni mesajlaşma uygulaması Threads'i duyurmuştu. 

Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gitme kararı aldı. Şirketin bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i, uygulamadan kaldıracağı belirtildi.

HaberGlobal'in haberine göre uygulama, Aralık 2021 sonundan itibaren kullanıma kapatılacak.


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