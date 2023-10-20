Bitkiler böcekler hakkında aralarında konuşuyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:40

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayımlanan yeni araştırmada, bitkilerin diğer bitkilerden gelen iletişim sinyallerini nasıl aldıkları ve nasıl yanıt verebileceklerini gösterdi.

Araştırmadaki bulgulara göre bitkiler, yaralanmalara ve otobur hayvanların saldırısına karşı bir dizi sinyal yayıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre uçucu organik bileşikler olarak bilinen bu sinyaller, otoburları uzaklaştırmak ve onların doğal düşmanlarını çekmek gibi birçok fayda sağlıyor. "Yeşil yaprak uçucuları" adı da verilen bu sinyallerin belirli bir grubu, bitkiler makineler yoluyla hasar gördüğünde (çim biçmek gibi) veya böceklerin saldırısına uğradığı zaman, yakındaki diğer bitkileri yaklaşan tehdide karşı uyarmak için salınıyor.

STOMALAR BURADA BURUN GÖREVİ GÖRÜYOR

Bu noktada akla şu soru geliyor: Diğer bitkiler bu uyarı işaretlerini nasıl tespit edip yanıt veriyor?

Araştırmanın lideri Masatsugu Toyota ve ekibi, tırtıllar tarafından yenen bir grup bitkiden salınan bileşikleri topladı ve bunları hasarsız komşu bitkilere pompaladı.

Bilim insanları bitkileri incelemek için gerçek zamanlı floresan görüntüleme sistemini kullandı. Bu yöntem, bitkilerdeki stres tepkilerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayan kalsiyum iyonlarının gerçek zamanlı izlenmesine de olanak sağladı.

Ekip, tehlikeye dair ipuçlarının ilk önce, havanın ve suyun bitkinin içine girip çıkmasına izin veren stoma adlı yapı tarafından tespit edildiğini gördü.

Toyota, "Bir başka deyişle, bitkinin stomaları komşudaki koşulları algılamak için bir geçit (burun) görevi görüyor" ifadelerini kullandı.

TARIMDA YENİ YÖNTEMLERDE KULLANILABİLİR

Bilim insanlarının yeni keşfi, bitkilerin dünyasına dair daha fazla bilgi edinmenin yanı sıra, tarımda ve küresel gıda üretiminde daha etkili bir şekilde haşere kontrolü geliştirmeye olanak sağlayabilir.

Pestisitlerin tüm dünyada, haşereleri kontrol altına almak için yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Toyota, bu canlıların ilaçlara karşı direnç geliştirildiğinin de altını çizdi.

Toyota, bitkilerin kendi savunma tepkilerini harekete geçirerek, onları sadece zararlı haşerelerden koruyacak yeni bir tarımsal yöntem geliştirmenin mümkün olduğunu ifade etti.