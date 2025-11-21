Bu yılın en iyi oyunları ödüllerini aldı: Golden Joystick Awards 2025

Her yıl o yıl çıkan ya da geçen yılın sonlarına doğru çıkan oyunlara ödüller veriliyor. Bu yıl da Golden Joystick Awards 2025 farklı kategorilerde oyunlara gitti. Etkinliğin en büyük ödülü olan Yılın En İyi Oyunu (Ultimate Game of the Year)'ı yılın en çok konuşulan ve zaten ödül sezonunda diğer ödülleri de alması beklenen Clair Obscur: Expedition 33 kazandı.

YILIN EN İYİ OYUNLARI HANGİLERİ OLDU?

Yılın diğer iyi oyunları arasında yer alan Hollow Knight: Silksong "Yılın PC Oyunu" seçilirken, Ghost of Yōtei "Yılın Konsol Oyunu" ödülünü kazandı ve Grand Theft Auto 6 ise şaşırtamayacağı üzere "En Çok İstenen Oyun" ve "En İyi Oyun Fragmanı" kategorilerinde kazandı.

Etkinliğin ödüllerini silip süpüren oyun Clair Obscur: Expedition 33 oldu oyun yılın en iyi oyun ödülü dışında, en iyi hikaye anlatımı, en iyi müzik, en iyi görsel tasarım, en iyi başrol oyuncusu ve en iyi yardımcı oyuncu ve de Yılın Stüdyosu(Sandfall Interactive) ödüllerini toplamayı başardı.

Diğer dikkat çeken kategorilerde kazananlar arasında şunlar var; En İyi Erken Erişim oyunu REPO, En İyi Bağımsız oyun Blue Prince, En İyi Çok Oyunculu oyun Peak, Eleştirmenlerin Seçimi, Donkey Kong Bananza, Hala Oynuyorum kategorilerinde Mobil tarafta Pokemon Go, PC ve Konsol tarafında ise Minecraft yer alıyor.