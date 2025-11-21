Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu yılın en iyi oyunları ödüllerini aldı: Golden Joystick Awards 2025

Bu yılın en iyi oyunları ödüllerini aldı: Golden Joystick Awards 2025

21.11.2025 19:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bu yılın en iyi oyunları ödüllerini aldı: Golden Joystick Awards 2025

Golden Joystick Ödülleri'nin bu yıl ki kazananları belli oldu. Yılın başından beri en çok konuşulan oyunlardan beklenen ödülleri alamayanlara kadar GJA 2025'in kazananları belli oldu.

Her yıl o yıl çıkan ya da geçen yılın sonlarına doğru çıkan oyunlara ödüller veriliyor. Bu yıl da Golden Joystick Awards 2025 farklı kategorilerde oyunlara gitti. Etkinliğin en büyük ödülü olan Yılın En İyi Oyunu (Ultimate Game of the Year)'ı yılın en çok konuşulan ve zaten ödül sezonunda diğer ödülleri de alması beklenen Clair Obscur: Expedition 33 kazandı.

YILIN EN İYİ OYUNLARI HANGİLERİ OLDU?

Yılın diğer iyi oyunları arasında yer alan Hollow Knight: Silksong "Yılın PC Oyunu" seçilirken, Ghost of Yōtei "Yılın Konsol Oyunu" ödülünü kazandı ve Grand Theft Auto 6 ise şaşırtamayacağı üzere "En Çok İstenen Oyun" ve "En İyi Oyun Fragmanı" kategorilerinde kazandı.

Image

Etkinliğin ödüllerini silip süpüren oyun Clair Obscur: Expedition 33 oldu oyun yılın en iyi oyun ödülü dışında, en iyi hikaye anlatımı, en iyi müzik, en iyi görsel tasarım, en iyi başrol oyuncusu ve en iyi yardımcı oyuncu ve de Yılın Stüdyosu(Sandfall Interactive) ödüllerini toplamayı başardı.

Diğer dikkat çeken kategorilerde kazananlar arasında şunlar var; En İyi Erken Erişim oyunu REPO, En İyi Bağımsız oyun Blue Prince, En İyi Çok Oyunculu oyun Peak, Eleştirmenlerin Seçimi, Donkey Kong Bananza, Hala Oynuyorum kategorilerinde Mobil tarafta Pokemon Go, PC ve Konsol tarafında ise Minecraft yer alıyor. 

İlgili Konular: #video oyunları #Bu yılın en iyi oyunları

İlgili Haberler

Bilim insanları mükemmel makarna pişirmenin çözümünü buldu: Al Dente'nin sırrı çözüldü
Bilim insanları mükemmel makarna pişirmenin çözümünü buldu: Al Dente'nin sırrı çözüldü Bilim insanları, makarnanın al dente kıvamını belirleyen moleküler yapıları parçacık hızlandırıcıları kullanarak ortaya çıkardı. Yapılan deneyler, glütenin makarnanın iskeletini oluşturduğunu ve tuzun sadece lezzet değil, aynı zamanda mikroyapı üzerinde kritik bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı
NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı NASA'nın, Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3'üncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS"a ait yeni görüntüler yayımlayarak, kimliğine ilişkin süren spekülasyonların aksine gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı.
Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor: Nasıl uygulanacak?
Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor: Nasıl uygulanacak? Avustralya'da sosyal medya şirketleri, 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı çocukların hesap açmasını engelleyici önlemler almak zorunda.