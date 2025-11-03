Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-46" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-46" uydusunu fırlattı

3.11.2025 18:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Çin, uzaktan algılama özellikli

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-46" uydusu, "Long March-7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 605'inci taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, afet önleme ve yardım çalışmaları, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi, hidroloji, meteoroloji ve diğer ilgili alanlarda kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

İlgili Konular: #uzay #uydu #Çin uyduları

İlgili Haberler

Türk bilim insanları akciğer kanserinde radyoterapiye yanıtı belirleyen 12 gen tespit etti
Türk bilim insanları akciğer kanserinde radyoterapiye yanıtı belirleyen 12 gen tespit etti Türk bilim insanlarının, fareler üzerinde yaptığı çalışmada tespit ettiği, akciğer kanserinde radyoterapiye verilen yanıtın derecesini belirleyen 12 gen dikkate alınarak, etkili kişiselleştirilmiş radyoterapi uygulamalarının önü açılabilecek.
Yaşlandığınızda size bir robotun bakmasını ister misiniz?
Yaşlandığınızda size bir robotun bakmasını ister misiniz? Londra'nın kuzeybatısındaki bir laboratuvarda, üç siyah robot el, bir tezgahın üzerinde ürkütücü bir şekilde hareket ediyor.
İklim değişikliğine karşı Güneş ışığını kesmek iyi bir fikir mi?
İklim değişikliğine karşı Güneş ışığını kesmek iyi bir fikir mi? Atmosfere kükürt salmak Dünya'yı soğutan bir yöntem olarak görülüyor. Ancak yeni simülasyonlar, bu müdahalenin küresel hava dolaşımını bozarak ısı dağılımını değiştirebileceğini ve ekvator ile kutuplarda farklı felaketlere yol açabileceğini gösteriyor.