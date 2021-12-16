Çin yapay zekanın askeri alanda kullanılmasının denetlenmesi çağrısı yaptı
Çin, yapay zeka teknolojisinin askeri alanda kullanılmasının uluslararası kurallara bağlanması çağrısında bulundu.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Silah Kontrolü Büyükelçisi Li Song, askeri alandaki yapay zeka uygulamalarının denetimi konusundaki görüş belgesini, Cenevre'de düzenlenen Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin gözden geçirme konferansına sundu.
Büyükelçi Li, yaptığı açıklamada, savaşın çehresini değiştirme potansiyeline sahip yapay zekanın insani trajedilere yol açabileceğini, bu yüzden hegemonya aracı olarak kullanılmasını önleyecek kurallara ihtiyaç olduğunu belirtti.
"ULUSLARARASI DENETİME İHTİYAÇ VAR"
Çin'in yapay zeka teknolojilerinin mutlak askeri üstünlük sağlamak ve başka ülkelerin egemenliğini ve toprak güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına karşı olduğunu ifade eden Li, "Ülkeler, özellikle de büyük güçler, yapay zeka teknolojisini kullanan silah sistemleri geliştirme konusunda ihtiyatlı davranmalı" dedi.
Li, ayrıca yapay askeri yapay zeka teknolojilerinin yayılmasını önlemek için uluslararası denetime ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Pekin yönetiminin konferansa sunduğu görüş belgesinde, yapay zeka uygulamalarının denetiminin güçlendirilmesinin, ülkeler arasındaki güveni artıracağı, küresel stratejik istikrara katkı sağlayacağı, silahlanma yarışını önleyeceği ve insani kaygıları gidereceği dile getirildi.
Belgede, tüm ülkelere yapay zeka silahları ve harp unsurlarını geliştirirken insani hukuka ve etik normlara uyma, ikincil zayiatları, ayrım gözetmeyen yıkıcılığı, istismar ve suistimalleri önleme çağrısı yapıldı.
Güvenlik denetimlerinin yapay zeka silahlarının her zaman insan kontrolünde olduğunu güvence altına alması için şart olduğunun belirtildiği belgede, bu alanda fikir alışverişi ve kural sürecinin teşvik edilmesi için çok uluslu bir mekanizma kurulması gerektiği görüşüne yer verildi.
ABD SAVUNMA BAKANLIĞI RAPORU
Çin'in askeri alanda yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri geliştirme konusunda son dönemde çabalarını arttırdığı biliniyor.
ABD Savunma Bakanlığının yayımladığı "2021 Çin Askeri Güç Raporu"da, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), stratejik ve taktik kararlar için makine öğrenimi, yapay zekanın kullanıldığı harp oyunları, sosyal medya analizi gibi çok sayıda yapay zeka projesine yatırım yaptığı ileri sürülmüştü.
Raporda ayrıca Çin'in gelecekteki askeri uygulamalarının yapay zeka, ileri robot teknolojileri ve gelişmiş veri kullanımı ile desteklenen insansız sistemlerin geliştirilmesine odaklanabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.
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