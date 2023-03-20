Counter-Strike: Global Offensive için büyük güncelleme yolda

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:38

Valve'nin başarılı oyunlarından biri olan CS:GO için yolda büyük bir güncelleme var. PCGamesN tarafından aktarılan yeni detaylarda ise CS2'nin yolda olduğu ancak bu güncelleme ile önceki oyunun bir uzantısı gibi yoksa yepyeni bir oyun gibi mi sunulacağı henüz bilinmiyor.

14 MART'TA MARKA KAYDI YAPILDI, YAKINDA GÖREBİLİRİZ

14 Mart tarihinde CS2 marka kaydını yapan Valve, ciddi ciddi bu konu üzerine odaklanmış durumda. Zaten daha önce de Nvidia sürücülerinin güncelleme kodlarında ortaya çıkan 'CS2.exe' dosyası heyecan yaratmıştı. Geçen hafta yapılan marka kaydı ise CS2 hakkında gelişmeleri yakında görebileceğimizi kanıtlıyor.

Oyuna yapılacak güncellemeyle yakında Source 2 oyun motoruna geçiliyor. Bu adım 11 yıllık geçmişi bulunan CS: GO için uzun zamandır bekleniyordu. Bu oyun motoru sayesinde oyunun performansı ve grafik taraflarındaki gelişmelerin gözle görülür bir fark yaratması bekleniyor.