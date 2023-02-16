Counter-Strike Global Offensive'den yeni rekor

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:10

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:10

PC tarafında silahlı oyunlar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Counter-Strike, yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmemiş gibi görünüyor. İlk olarak 1999 yılında Windows tarafı için çıkan Counter-Strike, yıllar içinde farklı formlara büründü. Onlardan biri olan Counter-Strike Global Offensive, ise bundan tam 11 yıl önce oyunseverlerin karşısına çıktı.

ÖNCEKİ REKOR GEÇEN YILIN NİSAN AYINDA KIRILMIŞTI

Steam üzerinden en çok oynanan çok oyunculu ve çevrim içi oyunlar arasında yer alan CS:GO, yeni açıklandığı kadarıyla tekrar bir rekor kırdı. Daha önce de benzer rekorlar kıran oyun 11 Şubat'ta Steam üzerinde en çok oynanan PC oyunları arasında yer aldı.

Oyunda aynı anda 1 milyon 320 bin 219 kişi vardı ve nisan 2022'de kırılan 1 milyon 308 bin 963 olan rekoru geride bırakıyor.

Bu rekorların kırılmasının sebebi ise halen daha düşük sistemlerde dahi oyunun stabil bir şekilde oynanması, iyi bir oyun deneyimi sunması ve milyonlarca kişi tarafından bilinen popüler bir oyun olmasında yatıyor olabilir.