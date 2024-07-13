Dijital mecralar Google’dan telif haklarını istiyor

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Dijital mecralarda rekabet ortamının sağlanması ve haber teliflerinin korunmasıyla ilgili hazırlanacak olan “Dijital Telif Yasası” hakkındaki tartışmalar sürüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu da bu bağlamda 26 Haziran’da Google ile görüştü. Google tarafı görüşmede durumun basit bir çözümü olmadığını savundu.

Dünya genelinde dijital haber mecraları, Google ve Meta’yı içerikleri herhangi bir ödeme olmadan kendi platformlarında kullanmakla suçluyor. Google’ın geçen yıl paylaştığı verilere göre 15 AB ülkesinde yaklaşık 1500 medya platformuyla anlaşması bulunduğunu açıkladı.

Fransa 2021 yılında Google’a anlaşma kapsamındaki görüşmeleri “iyi niyetle yürütmediği” gerekçesiyle 500 milyon Avro ceza verdi. 2024’ün mart ayında da Google’a izinsiz bir şekilde gazetelerin haberlerini kullandığı için 250 milyon Avro daha ceza kesildi. Google ve Meta, Fransa’daki dijital gazetelerle anlaşma yapmayı sürdürüyor.

Avustralya ise 2021’de Google ve Meta’ya haber kullanımı için yerel medya şirketleriyle anlaşma zorunluluğu getirilmişti. Meta düzenlemeye karşı çıkarak platformlarından Avustralya merkezli bütün haberleri kaldırdı. Daha sonra Meta ve Google, Avustralya hükümeti ile üç yıllık yaklaşık değeri toplam 200 milyon Avustralya Doları olan bir anlaşma imzaladı.