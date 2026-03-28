Dünya nefesini tutmuştu: 2032 asteroidi artık tehdit değil!

İnsanlık, uzaydan gelebilecek tehditlere karşı teknolojik gücünü bir kez daha kanıtladı. NASA, 2032 yılında gezegenimize veya Ay'a çarpma olasılığı bulunan 2024 YR4 kataloğu gökcisminin, yapılan son ölçümlerle güvenli bir yörüngede ilerlediğini doğruladı. Bu hayati tespitin arkasındaki kahraman ise dünyanın en güçlü gözlemevi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST) oldu.

JAMES WEBB OLMASAYDI 2028’E KADAR BEKLEYECEKTİK

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan (APL) Andy Rivkin ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, asteroidin yörüngesi santimetre hassasiyetinde hesaplandı. Normal şartlarda 2028 yılına kadar sürmesi beklenen belirsizlik süreci, Webb’in kızılötesi gözlem yeteneği sayesinde iki yıl erkene çekildi. Rivkin, süreci şu sözlerle özetledi:

"Webb olmasaydı büyük bir belirsizlikle 2028'e kadar beklemek zorunda kalacaktık. Bu teleskop, yörünge tahminindeki yanılma payını tam 30 kat azalttı."

AY İÇİN %4 OLAN RİSK SIFIRLANDI

61 metre çapındaki asteroidin daha önce Dünya'yı teğet geçeceği bilinse de Ay yüzeyine çarpma ihtimali yüzde 4 civarında seyrediyordu. Ancak son veriler, gökcisminin Ay’ın yaklaşık 21 bin 200 kilometre uzağından geçeceğini kesinleştirdi. Bilim insanları, bu boyuttaki bir cismin Ay’a çarpması durumunda oluşacak enkazın, yörüngedeki uydular ve astronotlar için ciddi bir "uzay trafiği" riski oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

SİSTEM SINAVI GEÇTİ: GEZEGEN SAVUNMASI YENİ BİR BOYUTTA

2024 YR4 vakası, modern gezegen savunma sistemleri için gerçek bir sınav niteliği taşıdı. Teleskop, çıplak gözle görülebilen en sönük yıldızdan 4 milyar kat daha karanlık olan hedefi, arka plan gürültüsüne rağmen sabit tutmayı başardı. Bu başarı, Webb’in sadece bir astronomi aracı değil, aynı zamanda acil durumlar için bir "gezegen kalkanı" yardımcısı olduğunu kanıtladı.

SIRADA "NEO SURVEYOR" VAR

NASA, gelecekteki olası tehditleri çok daha önceden tespit edebilmek için NEO Surveyor görevini hazırlıyor. Kızılötesi dedektörlerle donatılacak bu yeni araç, güneş ışığında gizlenen veya ışığı yansıtmayan "karanlık" asteroidleri de avlayacak. Uzmanlar, derin uzay takibinin artık gezegen savunmasında yeni standart haline geldiğini vurguluyor.