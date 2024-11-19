Dünyada en çok çalınan yiyecek hangisi?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 21:29

Güncelleme: 19.11.2024 - 21:29

Dünyanın en çok çalınan yiyecekleri ve içecekleri ne diye düşündüğünüzde ülkeye göre değişmekle beraber, daha değerli ürünler akla gelir ancak yapılan bir araştırmaya göre peynir dünyada en çok çalınan yiyecek olmuş. İngiltere merkezli araştırma merkezi 43 ülkede 250 bin fazladan marketi inceledi.

Hazırlanan ve yayınlanan raporda marketlerdeki peynirlerin yüzde 4'ü ortadan kayboluyor yani çalınıyordu.

Burada bireysel hırsızlıklar değil aksine organize hırsızlıklar da bulunuyor. İtalya'da 2015 yılında Parmigiano Reggiano peynirine yönelik vurgun yapılmış ve 2 binden fazla yaklaşık 900 bin dolarlık peynir tekerliği soygunu gerçekleşmişti. Konuyla ilgili bir ortalama bile bulunuyor. Rakamlara göre her yıl ortalama 3 milyon dolarlık parmesan çalınıyor.

Daha yakın tarihli bir olay ise 2022 yılında Hollanda'da yaşandı. Amsterdam'a yakın kırsaldaki bir çiftliğe giren hırsızlar, 23 bin dolar değerinde 1.610 kg peyniri çaldı.

Hırsızlar neden peynir çalıyor? Bunun cevabı basit, kaliteli ve popüler peynirler kolaylıkla satılıyor ve özellikle uzun ömürlü peynirlerin çalınması da bu noktada tercih sebebi oluyor.