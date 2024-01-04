Dünyanın keşfedilmiş en eski fotosentez fosili bulundu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:32

Dünyadaki yaşamı anlatmak için mutlaka fotosentezden bahsetmek gerekiyor. Bitkilerin ve bazı diğer yaşam formlarının atmosferdeki karbondioksiti ve güneş enerjisini kullanarak oksijen ortaya çıkardığı bu süreç, bugün bildiğimiz türlerin ortaya çıkmasında büyük önem taşıyor. Yeni bir çalışmada ise bugüne kadar keşfedilmiş fotosentezle ilgili en eski fosil bulundu. Bu fosil 1,75 milyar yaşında.

Webtekno'da yer alan habere göre araştırmacıların keşfettiği 1,75 milyar yıllık bu yapılar, bilimsel adı Navifusa majensis olan bir türe ait. Bilim insanları, bu türün bir çeşit siyanobakteri olduğunu düşünüyor. Siyanobakteriler, fotosentezde suyu iyonlarına ayrıştıran ve oksijen üreten, dünyanın dört bir yanında ve özellikle de nemli bölgelerde, kayalarda ve sularda yaşayan bir bakteri çeşidi.

Araştırmacıların bulduğu fosiller, Avustralya'nın kuzeyinde yer alıyordu.

BİLİNEN EN ESKİ FOTOSENTETİK YAPI BU OLABİLİR

Bu antik bakterinin tespit edilmiş olması, dünyadaki yaşamın en temel süreçlerinden birinin nasıl ortaya çıktığını anlamak konusunda bilim insanlarına yeni bilgiler sunacak. Böylece geliştirilen teorilerin de doğrulaması ya da yanlışlanması mümkün olabilecek.

Teorilere göre fotosentezin başlangıcı 2,7 milyar ilâ 2 milyar yıl kadar öncesinde başlıyor. Fotosentez yapabilmesi için bakterilerde tilakoid adı verilen bir zar sisteminin bulunması gerekiyor. Bu yapı, fotosentezi mümkün kılan kloroplast adlı organelin büyük eksenine dizilmiş durumdadır. Bulunan fosiller sayesinde bu sürecin detayları daha net olarak anlaşılabilecek, kloroplastları ortaya çıkaran evrimsel mekanizmalar daha detaylı olarak incelenebilecek.