En uzak yıldız keşfedildi! Güneşten 8,2 milyar daha yaşlı
Hubble Uzay Teleskobu'nun 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek, 'bu güne kadarki en uzak yıldız keşfini' gerçekleştirdiği açıklandı. Antik yıldızın evrenin tarihinin ilk günlerine ışık tutabileceği tahmin ediliyor.
Nature dergisinde yayımlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar 'keşfedilen en uzak yıldız' olduğu tespiti paylaşıldı.
Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten '50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak' olabileceği öngörüsünde bulundu.
Gökbilimciler, 'sabah yıldızı' veya 'yükselen ışık' anlamında 'Earendel' diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.
Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.
Yayımlanan makalede Büyük Patlama’nın gerçekleşmesinden sadece 900 milyon yıl sonra bugün göründüğü şeklini aldığı tahmin edilen Earendel sisteminden yayılan ışığın Hubble’a ulaşmasının tam olarak 12,8 milyar yıl aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte Güneş ve Dünya’dan 8,2 milyar yıl daha yaşlı olduğu ifade edilen yıldız sisteminin, Dünya üzerinde var olan ilk hayvan formlarından ise 12,1 milyar yıl daha yaşlı olduğu kaydediliyor.
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
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