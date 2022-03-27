SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, gelecek ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatılacak yeni uzay aracına "Freedom (özgürlük)" adını verdi.
Dailymail'in haberine göre, NASA astronotu Kjell Lindgren, SpaceX mürettebatının uzaya ayak basan ilk ABD'li astronot Alan Shepard anısına yeni uzay aracı "Crew Dragon'a "Freedom" adını verdiğini açıkladı.
Lindgren, Shepard'ın insanlı uzay uçuşunu Freedom 7 uzay aracı ile yaptığına işaret ederek "Yeni nesle "Özgürlük" getirmekten onur duyuyoruz." dedi.
ABD'li astronot Lindgren, "Crew-4" mürettebatının, uzaya Crew Dragon Freedom kapsülüyle taşınacağını kaydetti.
Bu kapsamında, iki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve bir Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu uzay istasyonuna gönderilecek.
Astronotlarını uzaya taşıyacak yeni kapsülün "Crew Dragon"un 19 Nisan'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.
Crew-4 görevinin deneme uçuşuyla birlikte, SpaceX'in NASA için gerçekleştireceği 6'ncı uzay uçuşu olacağı belirtiliyor.
SpaceX astronotları, daha önce de uzay araçlarına Endeavor (gayret), Resilience (direnç) ve Endurance (dayanıklılık) isimlerini vermişti.
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