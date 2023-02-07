Evinizin altında fay hattı olup olmadığını gösteren harita
AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması tekrar gündeme geldi.
Bir süredir kullanımda olan AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması, kişilerin konumlarında fay hattı olup olmadığını gösteriyor ve herkes ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok uygulama gündeme geldi.
EVİMİN ALTINDA FAY HATTI VAR MI?
AFAD'ın uygulaması da fay hatlarının konumlarını Türkiye haritasından anlık olarak gösteriyor. E-Devlet üzerinden giriş yapılan uygulamada kısaca bilgilerinizi giriyorsunuz ardından Türkiye haritası üzerinden konumlara göre aktif fay hatları görülebiliyor.
Konumlara göre oturduğunuz evin altından ya da çok yakınından geçen fay hatlarını görebiliyorsunuz. Buna göre önceden önlem alarak farklı bir konumda ev seçmeye yardımcı olabilir.
Uygulamaya direkt bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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