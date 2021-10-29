Facebook yeni adını duyurdu: Twitter ‘dalga geçti’

Facebook Inc, adını "Meta" şeklinde değiştirdi. Sosyal medya uygulaması Twitter, Facebook'un isim değişikliği ile dalga geçti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 09:46
Facebook yeni adını duyurdu: Twitter ‘dalga geçti’
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Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.

Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklamayla köklü bir değişiklik yaptıklarını, söz konusu değişikliğin farklı uygulamaları ve teknolojileri tek bir yeni marka altında bir araya getireceğini aktardı.

Bu gelişmenin ardından Twitter, Facebook'un isim değişikliği ile dalga geçti. Twitter resmi hesaptan yaptığı paylaşım şu ifadeleri kullandı:

"Büyük haber şaka şaka, hala Twitter"

 

-HaberGlobal



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