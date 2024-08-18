Farklı zeminlere göre şekil değiştirebilen tekerlek

Yayınlanma: 18.08.2024 - 05:35

Güncelleme: 18.08.2024 - 05:35

Zorlu ortamlara daha iyi adapte olan tekerlekler üretmek için çalışmalar yapılsa da bunların çok daha yavaş ilerlemek veya dayanıklılık pahasına esneklikten ödün vermek gibi eksiklikleri vardı.

Özellikle tekerlekli sandalye ve motorların engebeli yüzeylerde hareket etmesi pek kolay olmuyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Güney Kore'deki Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü liderliğindeki mühendisler, sıvıların yüzey geriliminden esinlenerek ortama göre şekil değiştirebilen bir tekerlek üretti.

Bir sıvı kütlesindeki moleküller her yönden çekim kuvvetine, yüzeydeki moleküller ise sadece içeriye doğru bir kuvvete maruz kalıyor. Bir damlada, yüzey moleküllerinin uğradığı kuvvet arttıkça, bunları aşağı çeken net kuvvet de artıyor ve bu sayede damla dairesel bir şekle bürünüyor.

DIŞ KISIM DİKDÖRTGEN BLOKLARDAN OLUŞAN ZİNCİRLERLE KAPLI

Science Robotics adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmayı yürüten ekip, benzer bir mantıkla tekerleğin dış kısmını dikdörtgen bloklardan oluşan bir zincirle çevreledi.

Ardından bloklar, jant telleriyle tekerleğin göbeğine bağlandı. Göbeği, iki tarafı arasında ayarlanabilir boşluklar olacak şekilde tasarlayan ekip, bu sayede jant tellerinin uzunluğunun değişmesini sağladı.

Tellerin uzunluğu değişirken, tekerleğin çevresindeki bloklar da yüzeye adapte olarak şekil değiştirdi.

Araştırmacılar göbekteki boşluğun artmasıyla tellerin kısaldığını ve gerilerek yuvarlak bir biçim alıp hızla gittiğini söylüyor. Boşluk azalınca da tekerleğin çevresindeki bloklar gevşeyerek engellerin üstünden rahatça geçiyor.

Yeni teknolojiyi, tekerlekli sandalye ve 4 tekerlekli bir araçta test eden bilim insanları başarılı sonuçlar elde etti. 120 kilogram ağırlığındaki tekerlekli sandalye çimlerin üzerinden rahatlıkla geçse de öne doğru eğilmesi tehlike arz edebilir.

Ayrıca bloklardan oluşan zincirin içine kaçan parçacıkların tekerleğe zarar verdiğini söyleyen ekip, bu kısma koruyucu bir katman eklemeyi planlıyor.

Her şeye rağmen bu tekerleklerin piyasaya sürülmesi için uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Öte yandan yeni icat, tekerlekli sandalyede yaşayan kişilerin hayatını kolaylaştırma potansiyeli taşıyor.