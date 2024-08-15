Bilim insanları keşfetti: 'Radyasyona dirençli bakteri sürülerine...'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:16

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:16

Mutfaklarımızda sıkça kullandığımız mikrodalga fırınların, düşündüğümüzden çok daha fazla bakteri barındırdığı ortaya çıktı. İspanya’nın Paterna kentinde bulunan Darwin Bioprospecting Excellence SL ekibinin yaptığı yeni bir araştırma, mikrodalgaların radyasyona dayanıklı bakterilerle dolu olduğunu ve bu mikropların hızla çoğaldığını gösterdi.

Araştırmaya göre, evlerde, ofislerde ve laboratuvarlarda bulunan mikrodalgalarda toplamda 747 farklı bakteri grubu tespit edildi. Bu mikropların, ekstrem koşullara dayanabilecek şekilde evrimleştiği ve bazı türlerin insan sağlığı için potansiyel risk taşıdığı belirtildi. Araştırmanın yazarlarından Daniel Torrent, ev mikrodalgalarının mutfak yüzeylerindekine benzer bir mikrobioma sahip olduğunu, laboratuvar mikrodalgalarının ise daha radyasyon dirençli bakteriler barındırdığını açıkladı.

NASIL TEMİZLENİR?

Mikrodalga kullanıcıları için önerilerde bulunan Torrent, "Hem genel halk hem de laboratuvar personeli için mikrodalgaların düzenli olarak seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltisi veya ticari dezenfektan sprey ile dezenfekte edilmesini öneriyoruz. Ayrıca, her kullanımdan sonra iç yüzeylerin nemli bir bezle silinmesi ve dökülen yiyeceklerin hemen temizlenmesi, bakterilerin çoğalmasını önlemek için önemlidir" dedi.