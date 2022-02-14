Fransız aşı karşıtları çevrim içi ortamlardan sahte Covid geçişi alıyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 12:32

Stratejik Diyalog Enstitüsü (ISD) tarafından yapılan bir araştırm Fransız aşı karşıtlarının, genellikle ana akım sosyal medya platformlarında çevrimiçi olarak tanıtılan ve ülkenin Covid-19 kısıtlamalarını aşmakta yardımcı sahte aşı geçişleri satın aldığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanılabilen sahte ürünleri satın alan birçok kişi Instagram ve Facebook gibi web sitelerinden gizlice satın alınabilecekleri Telegram şifreli mesajlaşma programına yönlendiriliyor.

The Guardian'ın haberine göre, ISD'nin araştırmayı yöneten araştırma koordinatörü Zoé Fourel, sahte Covid geçiş kartlarının satışına adanmış bazı Facebook gruplarının yaklaşık bin üyesi olduğunu, ancak 17 bin kadar takipçisi olan Instagram hesaplarının olduğunu söyledi.

'ALGORİTMALAR İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR SORUN VAR'

Raporda ayrıca, sosyal medya algoritmalarının, Fransız hükümetinin pandemiyi ele alışıyla hayal kırıklığına uğrayan insanları otomatik olarak aşırı sağdaki çevrimiçi alanlara yönlendirdiğine dair endişeler de dile getiren Fourel, “Platformlar açısından bence buradaki asıl mesele, bunun Facebook ve Instagram gibi platformlarla ne kadar erişilebilir olduğudur” dedi.

Fourel sözlerine, “Instagram için gözlemlediğimiz en endişe verici şeylerden biri, algoritmasının aslında sahte sıhhi veya aşı hizmetleri sunan hesapları önermesiydi, yani eğer Covid dezenformasyonu veya aşı karşıtı içerikli birkaç hesabı takip eden bir kişiyseniz algoritmanız sahte geçişler sunan daha fazla hesap önerecektir. Burada iş modeli, platformun tasarımı ve nasıl çalıştığıyla ilgili gerçekten büyük bir sorun var" şeklinde devam etti.

Fransa, koronavirüs pandemisi sırasında insanların durumlarını negatif yanal akış testi ile kanıtlamalarının yanı sıra aşı olmalarını da sağlayan “sağlık geçişleri” başlattı. Ancak geçen ay Fransız hükümeti, aşılanmamış insanları restoranlardan, spor salonlarından ve diğer mekanlardan dışlayan bir aşı geçişi için onay verdi. ISD'ye göre bu, AB üye ülkeleri arasında kullanılabilecek sahte bir geçiş kartı almayı aşı karşıtı kişiler için daha cazip hale getirdi.

'BU ULUSÖTESİ BİR MESELEDİR'

Fourel ise geçişler hakkında, “Bu geçişler AB genelinde geçerlidir, bu nedenle örneğin Avrupa aşırı sağ hareketlerine adanmış bir Telegram grubunda ve sahte geçişler satan insanlar olduğunu görebiliriz. Bu gerçekten ulusötesi bir meseledir" ifadelerini kullandı.

ISD, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Snapchat, Meta ve Telegram dahil olmak üzere sosyal medya şirketlerinin yanı sıra kullanıcıları korumaya yönelik mevzuat için daha fazla hesap verebilirlik çağrısında bulunuyor.