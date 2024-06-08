Geçen yıl istihdamı artacak diyen yöneticilerin oranı yüzde 71 iken bu yıl yüzde 67’ye indi

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü 2023’te TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 83 büyüyerek 784.6 milyar TL’lik hacme ulaştı. 57 milyar 590 milyon TL ihracat gerçekleştiren sektörün istihdamı da 237 bin kişiye yükseldi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2023 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri” raporunda öne çıkanlar şöyle:

2019-2023 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 50 civarında seyretti. Sektörün dolar bazındaki büyüklüğü ise yüzde 27’lik bir artışla 33 milyar dolara çıktı.

Global BİT pazar büyüklüğü geçen yıl yüzde 1.1’lik büyümeyle 4.45 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Global BİT pazar büyüklüğünün 2024’te 4.8 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra yıllık yüzde 9 büyüme ile 2027’de 6.2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

KURLA KÜÇÜLDÜ