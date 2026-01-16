Göğüs kafesi açılmadan ve tek bir kesik bile atılmadan kalp ameliyatı

Tıp dünyası, bir vakada hayata geçirilen devrim niteliğindeki bir operasyonu konuşuyor. Hayati tehlikesi bulunan bir hastaya, vücudunda tek bir neşter izi bile açılmadan koroner arter bypass işlemi yapıldı. Normal şartlarda göğüs kafesinin tamamen açılmasını gerektiren bu ameliyat, doktorların geliştirdiği sıradışı bir teknik sayesinde kapalı yöntemle tamamlandı. Bu başarı, tıp tarihinde bir insanın açık cerrahiye gerek duyulmadan bypass edildiği ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Chip'te yer verilen ayrıntılara göre operasyonun merkezinde, daha önce aort kapağı yapay bir kapakla değiştirilmiş 67 yaşında bir kişi yer alıyor. Hastanın bu kapağında zamanla biriken kalsiyum, koroner arterini tamamen tıkayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmış. Hastanın geçmişindeki kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve inme gibi kronik sorunlar, onu açık kalp ameliyatı için tamamen uygunsuz bir aday haline getirdi. Doktorlar ne mevcut implantı yerinden oynatabiliyor ne de hastayı geleneksel yöntemlerle ameliyat edebiliyordu. Dr. Adam Greenbaum, hastanın durumunu “Açık kalp ameliyatı seçenekler arasında bile değildi” sözleriyle özetliyor.

Damarların içinde yeni bir rota

Çözüm yolu aranırken cerrahi ekip, koroner arterin girişini tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaştırma fikri üzerinde yoğunlaştı. Daha önce sadece hayvanlar üzerinde test edilen ve VECTOR olarak adlandırılan teknik, ilk kez bu hastada denendi. Cerrahlar, hastanın göğsünü kesmek yerine bacağındaki kan damarlarından girerek kateterler yardımıyla kalbe ulaştı. Bir dizi tel kullanarak aort ve koroner arter arasında minik açıklıklar oluşturan ekip, bu iki noktayı özel bir köprüyle birbirine bağladı.

Bu müdahale sayesinde kan akışı için tıkanıklığı baypas eden yeni bir yol oluşturuldu. Operasyonun üzerinden altı ay geçmesine rağmen hastanın sağlık durumunun son derece iyi olması ve herhangi bir tıkanıklık emaresine rastlanmaması, yöntemin başarısını gösteriyor. Dr. Christopher Bruce, bu başarıyı kalıpların dışında düşünerek geliştirilen pratik bir çözüm olarak görüyor. Uzmanlar, VECTOR yönteminin gelecekte açık kalp ameliyatı riskini alamayacak durumdaki diğer özel hastalar için güvenilir bir standart haline gelip gelmeyeceğini araştırmaya devam ediyor.