ABD basını yazdı: Rusya, İran’a ABD hedeflerinin koordinatlarını veriyor

ABD basınında yer alan bir habere göre, Rusya’nın Orta Doğu’da Amerikan güçlerini hedef alabilmesi için İran’a istihbarat ve hedef bilgisi sağladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç ABD’li yetkili, Moskova’nın savaşın başlamasından bu yana ABD’ye ait savaş gemileri ve askeri uçakların konumlarını İran’a ilettiğini öne sürdü.

Yetkililerden biri, Rusya’nın İran’a sağladığı desteğin “oldukça kapsamlı göründüğünü” ifade etti.

Haberde, Rusya’nın bu adımının ABD’nin nükleer silahlara sahip başlıca rakiplerinden birinin dolaylı da olsa çatışmaya dahil olduğunun ilk işareti olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

ABD’li yetkililere göre İran, çatışmaların başlamasından bu yana binlerce kamikaze İHA ve yüzlerce füze fırlatarak ABD askeri üslerini, diplomatik temsilcilikleri ve bazı sivil hedefleri vurdu.

Pazar günü Kuveyt’te düzenlenen bir İran İHA saldırısında altı ABD askerinin hayatını kaybettiği, bazı askerlerin de yaralandığı bildirildi.

ÇİN'İN ROLÜNE DAİR İŞARET YOK

Yetkililer, İran’ın önemli müttefiklerinden biri olan Çin’in şu ana kadar İran’ın savunmasına doğrudan destek verdiğine dair bir işaret bulunmadığını belirtti.

Uzmanlar ise İran’ın son saldırılarında radar sistemleri, komuta merkezleri ve erken uyarı altyapıları gibi kritik askeri hedefleri vurduğunu belirtti.

Haberde ayrıca Rusya’nın bu desteğinin, Ukrayna savaşında ABD’nin Kiev’e sağladığı askeri ve istihbarat desteğine bir karşılık olarak değerlendirilebileceği yorumu yapıldı.

ABD’nin Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yapmasının yanı sıra Rus hedeflerine ilişkin istihbarat da sağladığı biliniyor.

Analistler, Rusya’nın İran’a destek verse de doğrudan askeri müdahaleden kaçındığını belirtiyor.

Uzmanlara göre Kremlin’in stratejik önceliği hâlâ Ukrayna savaşı ve Moskova bu nedenle Orta Doğu’daki çatışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçınıyor.