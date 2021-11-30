Gökbilimciler tartışıyor: Uzaylılara yerimizi nasıl belli edeceğiz?

30 Kasım 2021 Salı, 00:00

Bilim insanlarına göre bunu başarmak için uzaylıların okuyabileceği galaktik bir haritaya ihtiyaç var. Ancak bu haritayı oluşturmak çok zor olacak.

Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde astrofizikçi olan Héctor Socas-Navarro, "Birine nerede olduğunuzu söylemeye çalışıyorsanız, bazı ortak referanslar gerekir" dedi:

"Bunlar tercihen sabit referanslar olmalı. Ama galakside hiçbir şey sabit değil."

Yıldızlar ve gezegenler sürekli hareket halinde. Ancak bilim insanları, sürekli değişen Samanyolu Galaksisi’nde bile konumun bildirilmesi için bazı yöntemler buldu. En çok tartışılanlar arasında iki yol öne çıkıyor.

ELEKTROMANYETİK RADYASYON

Birleşik Krallık’tan Kraliyet Astronomu Martin Rees, "Çoğu kişi, 'Güçlü bir radyo dalgası iletelim' der" ifadelerini kullandı.

Görünür ışıktan radyo dalgalarına kadar birçok özelliği kapsayan elektromanyetik radyasyon, uzaya Dünya hakkında bilgi göndermek için bir numaralı tercih.

Zira bilim insanları, elektromanyetik dalganın frekansını değiştirip düzenleyerek, basit ikili kodda karmaşık mesajlar üretebiliyor. Ayrıca elektromanyetik dalgalar yönlü olduğu için böyle bir sinyali yakalayan herhangi bir akıllı uzaylı, onu Dünya'ya kadar takip edebilir.

Gökbilimciler daha önce uzaylılarla iletişimi denemek için radyo dalgalarını kullanmıştı. 1974'te Porto Riko'daki Arecibo teleskobundan yaklaşık 21 bin ışıkyılı uzaklıktaki M13 yıldız kümesine bir radyo frekansı mesajı gönderilmişti. Mesaj bir DNA molekülünün, Güneş Sistemi’nin ve bir insanın temsilini içeriyordu. O zamandan beri uzaya çok sayıda radyo mesajı gönderildi.

Ancak radyo dalgaları, tıpkı ufak bir dokunuşun suda genişleyen halkalar yaratması gibi seyahat ederken kırılıp genişleyebiliyor. Bu da uzak bir galaksiye ulaştıklarında okunamayacak kadar dağılabilecekleri anlamına geliyor.

LAZER IŞIĞI

Almanya'daki Leibniz Güneş Fiziği Enstitüsü'nden astrofizikçi Svetlana Berdyugina, "Daha doğrudan bir mesaj için görünür lazer ışığı kullanarak yayın yapmalıyız" diye konuştu.

Polarize lazer ışığından oluşan bir mesaj, bozulmadan bir radyo sinyalinden çok daha uzağa gitme potansiyeline sahip.

Ancak bu yöntemde de hassasiyet sorunu öne çıkıyor. Bilim insanlarının lazer ışığıyla sinyal gönderirken son derece hassas hesaplamalar yapması gerekiyor.

Bu da lazer ışınları göndermeden önce uzaylıların nerede olduğunu bilmeyi gerektiriyor.

Bilim insanları, uzaylılarla iletişim kurmak için sayısız yöntemi değerlendirdiklerini belirtiyor. Buna göre hepsinin ortak yönü "sabretmek".

Kaynak: Independent Türkçe, Livescience