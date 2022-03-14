Google, Genius'la olan 'şarkı sözü' davasını kazandı
Google, şarkı sözlerini arama sonuçlarında izinsiz kullandığını iddia eden şarkı sözleri sitesi Genius ile devam eden yasal savaşında bir galibiyet daha aldı.
Genius, Google'ın Genius'un telif hakkını ihlal ederek web sitesinden şarkı sözlerini topladığı iddiası ile 2019'da Google'a dava açmıştı. Genius'un geniş bir şarkı sözü veri tabanı bulunuyor ve kendisini "dünyanın en büyük müzik ansiklopedisi" olarak nitelendiriyor.
Sözlerine filigran koyarak Google'ın web sitesinden bilgi kazıdığını göstermeye çalışan firma, bu filigranların daha sonra Google aramalarında da göründüğünü ancak Google'ın Genius'a herhangi bir bağlantı veya atıfta bulunmadığını söyledi.
Google ise şarkı sözlerini "kaynak almak için Genius web sitelerini taramadığını veya kazımadığını" ifade etti. Google, şarkı sözü çevirilerinin lisansını Kanadalı şarkı sözleri lisanslama sitesi LyricFind'dan alıyor.
Yargıç Margo Brodie, Ağustos 2020'de Genius'un iddialarının inanılır görünse de, şarkı sözlerinin gerçek telif hakkı sahibi Genius olmadığı için telif hakkı ihlali oluşturmadığına karar verdi. Sözlerin şarkıyı yazan müzisyenlere ait olduğunu belirtti.
Genius'un bu karara itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.
Kaynak: CHIP Online
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