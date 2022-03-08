Google, Mac'te bile Safari'den daha hızlı

08 Mart 2022 Salı, 17:45

MojAndroid'ten edinilen bilgilere göre, Google Crome'un gelmiş geçmiş en hızlı tarayıcı olduğu kanıtlandı. M99 sürümündeki Google Chrome'un geliştiricileri son sürümle beraber bugüne kadar en hızlı tarayıcı Safari'yi geçtiği açıklandı.

SAFARİ RESMİ OLARAK EN HIZLI TARAYICIYDI

Son güncellemeler sayesinde Chrome, Apple'ın Hızölçer karşılaştırmasında yeni bir rekor kırdı. Şimdiye kadar macOS için en hızlı tarayıcı olan Safari'yi yendi.

CHROME MACBOOKTA BİLE DAHA HIZLI

Hızölçer kıyaslaması, üzerinde çalıştıkları tarayıcıların ve donanımların performansını ölçmek için Apple tarafından 2014 yılında yayınlandı. 2018 yılında yayınlanan 2.0 sürümünde; Safari, M1 Max çipli Macbook Pro dizüstü bilgisayarında 289 puanla en hızlı tarayıcı unvanını aldı.

Chrome, Android'in yanında Apple'da da aynı sonuçları elde ediyor.

CHROME 300 PUANLIK SINIRI AŞMAYI BAŞARDI

Son sürümü olan M99 ile birlikte Google Chrome, 300 puanla zirveye ulaştı. Bununla birlikte derleyici optimizasyonları ile de Chrome Safari'den yüzde 7 daha hızlı hale geldi.



