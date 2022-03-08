Google, Mac'te bile Safari'den daha hızlı
Google Crome son güncellemeleriyle hız konusunda zirvede olan Safari'yi tahtından indirdi. Chrome'un Mac bilgisayarlarda bile Safari'den daha hızlı olduğu kanıtlandı.
MojAndroid'ten edinilen bilgilere göre, Google Crome'un gelmiş geçmiş en hızlı tarayıcı olduğu kanıtlandı. M99 sürümündeki Google Chrome'un geliştiricileri son sürümle beraber bugüne kadar en hızlı tarayıcı Safari'yi geçtiği açıklandı.
SAFARİ RESMİ OLARAK EN HIZLI TARAYICIYDI
Son güncellemeler sayesinde Chrome, Apple'ın Hızölçer karşılaştırmasında yeni bir rekor kırdı. Şimdiye kadar macOS için en hızlı tarayıcı olan Safari'yi yendi.
CHROME MACBOOKTA BİLE DAHA HIZLI
Hızölçer kıyaslaması, üzerinde çalıştıkları tarayıcıların ve donanımların performansını ölçmek için Apple tarafından 2014 yılında yayınlandı. 2018 yılında yayınlanan 2.0 sürümünde; Safari, M1 Max çipli Macbook Pro dizüstü bilgisayarında 289 puanla en hızlı tarayıcı unvanını aldı.
Chrome, Android'in yanında Apple'da da aynı sonuçları elde ediyor.
CHROME 300 PUANLIK SINIRI AŞMAYI BAŞARDI
Son sürümü olan M99 ile birlikte Google Chrome, 300 puanla zirveye ulaştı. Bununla birlikte derleyici optimizasyonları ile de Chrome Safari'den yüzde 7 daha hızlı hale geldi.
İlgili Haberler
- Stephen Hawking'in 80. yaş gününe özel Google’dan Doodle
- iPhone 13'ün yeni rengi, Apple etkinliği öncesi sızdırıldı
- Apple, çalışanlarının ofislere ne zaman döneceğini açıkladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
En Çok Okunan Haberler
- Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a sert yanıt
- İlçe başkanı, zamlara karşı 'eşek'li protestoda düştü
- Özgür Özel'den 'itirazım var' paylaşımı
- En hızlısı belli oldu: Google mı? Safari mi?
- Doktorlar ve hemşireler de aralarında 91 kişiye gözaltı
- Savaştan kaçmaya çalışanlar tren istasyonlarını doldurdu
- Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında karar
- 'Çok büyük bir oranda anlaştık'
- Babası ceza aldı, avukata saldırdı
- Sahile vurdular! Uzmanlardan çok tehlikeli uyarısı