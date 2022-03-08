iPhone 13'ün yeni rengi, Apple etkinliği öncesi sızdırıldı
Online olarak gerçekleşecek olan Apple'ın 'Peek performance' etkinliği, bugün Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Son olarak etkinlik öncesi iPhone 13'ün Apple etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni rengi sızdırıldı. Etkinlikte, adından da anlaşılabileceği üzere özellikle performans odaklı Apple ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.
Yılın ilk Apple etkinliği bugün Türkiye saatiyle 21.00’de çevrim içi ortamda gerçekleştirecek. Etkinlik Apple’ın resmi internet sitesinde izlenebilecek. 5G destekli iPhone SE (iPhone SE 2022), 5. Nesil iPad Air, Mac Mini ve M2 çipli MacBook’un yanı sıra, bugün bir de iPhone 13 serisine yeni bir renk eklenmesi bekleniyor.
Halihazırda iPhone 13 ve 13 mini’nin Mavi, Gece Yarısı, Pembe, Yıldız Işığı ve Kırmızı renkleri bulunurken; iPhone 13 Pro ve Pro Max’in Sierra Mavisi, Gümüş, Altın ve Grafit Renk seçenekleri mevcut.
'KOYU YEŞİL IPHONE 13'
ShiftDelete'in haberine göre; etkinliğe saatler kala, Apple'ın bugün iPhone 13 serisi için yeni Koyu Yeşil renk seçeneğini tanıtacağı ortaya çıktı. Ayrıca halihazırda Uzay Grisi, Gümüş, Yeşil, Roze Altın ve Gök Mavisi olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle satışta olan iPad Air’in de Mor renginin duyurulacağı söyleniyor.
Kaynak: Luke Miani
Renk dışında iPhone 13’te herhangi bir yenilik olmayacak. Yani teknik özellikler ve kutu içeriği birebir aynı kalacak. Hatırlanacağı üzere Apple, aynı hamleyi geçen sene de iPhone 12 serisi için yapmıştı. Nisan 2021’de gerçekleştirdiği etkinlikte A14 Bionic işlemcili iPhone 12 ve 12 Mini’ye Mor renk seçeneği eklenmişti.
Bugünkü etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan ürünler arasında; iPhone SE 3, 5. Nesil iPad Air, Mac Mini, M2 çipli MacBook yer alıyor.
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