Google o özelliği Android'e getiriyor

22 Mart 2022 Salı, 09:32

Google, son yıllarda gizlilik özelliklerini büyütüyor. Son olarak iOS kullanıcılarının geçtiğimiz yıl itibariyle kullanabildiği 'son 15 dakikasını sil' özelliği artık android telefonlara da geliyor.

GOOGLE, 'SON 15 DAKİKAYI SİL' SEÇENEĞİ GETİRİYOR

Shift Delete'in haberine göre, teknoloji devi Google, Android uygulamasının arama geçmişinin son 15 dakikasının silinmesine izin verdiğini doğruladı. Şirket, geçen yıl temmuz ayında iOS’a gelen özelliğin, önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapında tüm Android kullanıcılarına sunulacağını söyledi.

Google sözcüsü Ned Adriance özellikle ilgili şöyle dedi:

"Bu özelliği şu anda Android için Google uygulamasında kullanıma sunuyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamayı kullanan herkesin kullanımına sunulmasını bekliyoruz. Bu faydalı özelliği diğer yüzeylere getirmenin yollarını keşfetmeye devam ediyoruz."