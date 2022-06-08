Google'dan 'Türkiye' açıklaması
Arama motoru Google, internet arama motorlarında kullanıcıların yönlendirildiği iddiasına yanıt verdi. 'Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na rapor sunan şirket, Türkiye'ye özel bir algoritmanın olmadığını açıkladı.
Ünlü şirket Google, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na 36 sayfalık bir rapor gönderdi. Raporda, arama motorunun nasıl işlediği, algoritmaların nasıl çalıştığı ve veri güvenliğine dair bilgiler yer aldı.
TRT Haber'in aktardığına göre; Türkiye'ye özgü bir algoritmanın olmadığı belirtilen raporda, kullanıcılara mümkün olan en ilgili sonuçların sağlandığına dikkat çekildi. Arama sonuçlarını siyasi amaçlarla saptırmak Google faaliyetlerine zarar verir vurgusu yapıldı.
'MUHALİF GÖRÜŞLERE ÖNCELİK' İDDİASINA YANIT
Şirket, algoritmaların güncel olaylara ilişkin bir içeriğin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemediğini ifade etti.
Raporda, 'Muhalif görüşlere ve muhalif sitelere öncelik veriliyor' eleştirisine de yanıt verildi. Google, sistemlerinin siyasi eğilim gibi öznel kavramların analizi için tasarlanmadığını savundu. Dezenformasyonla mücadelede 3 kriteri göz önünde tutulduğu anlatıldı. Raporda, geçen yıl 6 milyondan fazla yanıltıcı içeriğin Youtube'dan kaldırıldığı da açıklandı.
Raporda kişisel verilerin asla satılmadığının da altı çizildi. Kişisel verilerin elde edilme girişimlerinin de yenilikçi teknolojilerle engellendiği kaydedildi.
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