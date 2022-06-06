Avustralya'da Google'a, 'karalama' suçundan 515 bin ABD Doları ceza
Avustralya'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google'a 515 bin ABD Doları ceza kesti.
Yeni Güney Galler eyaletinin eski Başbakan Yardımcısı John Barilaro, Youtube platformu üzerinden hakkında yayımlanan videolar nedeniyle Google'a açtığı davayı kazandı.
Federal Mahkeme Yargıcı Steven Rares kararında, Barilaro'nun videolarda "ırkçı, hakaret dolu ve karalayıcı bir kampanyanın hedefi" olduğunu belirtti.
Mahkeme, Google'ın Youtube kanalında yayımladığı iki video nedeniyle Barilaro'ya 715 bin Avustralya Doları ya da 515 bin ABD Doları (8.5 milyon TL) ödenmesine hükmetti.
Barilaro'nun avukatı Paul Svilans, Google'dan 2020 yılının sonlarında yayımlanan videoların kaldırılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerine olumlu karşılık alamadıklarını kaydetti.
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