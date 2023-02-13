Güneş yüzeyinde 2,9 milyon kilometre hızla ilerleyen şok dalgası

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:15

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:15

Güneş maksimumuna yükselmeye başlarken plazma, güneş patlamaları ve CME'ler fırlatılıyor. En son olaylar sırasında da bir güneş lekesinin patlayarak Güneş'in atmosferi boyunca bir güneş parlaması ve şok dalgası gönderdiği görüldü.

NASA'nın 7/24 Solar Dynamics Gözlemevi tarafından yakalanan aktif güneş lekesi AR3213, M3.7 sınıfı bir parlama üretti. Chip'in Spaceweather.com'dan aktardığına göre olayın ardından ortaya çıkan şok dalgası, Güneş'in atmosferini saatte 2,9 milyon kilometre veya başka bir deyişle saniyede 820 km hızla yırtan bir şok gönderen, Tip II güneş radyo patlamasına neden oldu.

KISA SÜRELİ RADYO KESİNTİLERİYLE KÜÇÜK RADYASYON FIRTINALARINA SEBEP OLABİLİRLER

2010'dan beri Güneş'in güneş aktivitesini ve uzay havasının arkasındaki sebepleri inceleyen Solar Dynamics Observatory bu olayın bir ultraviyole filmini oluşturdu.

Güneş şok dalgaları aynı zamanda güneş tsunamileri olarak da bilinir ve güneş patlamaları tarafından oluşturulur. Yaşanan son parlama M3.7 sınıfı olarak sınıflandırıldı. M sınıfı parlamalar orta büyüklüktedir ve kısa süreli radyo kesintileriyle küçük radyasyon fırtınalarına sebep olabilirler.

Güneşimiz, minimumdan (en az aktivite) maksimuma (güneş lekeleri, parlamalar ve fırtınaların yaşandığı en aktif) ve tekrar minimuma geçişini içeren, ölçülen 11 yıllık doğal bir aktivite döngüsüne sahiptir. Güvenilir güneş aktivitesi kayıtlarının başlamasından bu yana 25. Güneş Döngüsü 25, Aralık 2019'da başladı ve 2025 yılında maksimum aktiviteye ulaşması bekleniyor.

Ancak, Güneş zaten bu güneş döngüsü sırasında bir öncekine kıyasla daha aktifti. Güneş lekelerinde, parlamalarda, iplikçiklerde ve koronal kütle fırlatmalarında kesin bir artış gözlemlendi ve hala beklenen güneş maksimumuna ulaşmamıza iki yıl daha var. İlerleyen dönemlerde daha da fazla aktivite görülmesi bekleniyor.