Gezegen güneşe yaklaştığında atmosferindeki olayları inceledi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:33

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:33

2021'de Eylül sonundan Ekim ortasına kadar olan süreçte ilk güneş geçişini gerçekleştiren Çin'in Mars yörünge aracının Dünya ile iletişimi, güneş radyasyonu nedeniyle önemli ölçüde kesintiye uğradı.

Mars Güneş Geçişi, Dünya ve Mars'ın güneşin zıt taraflarına hareket ettiği ve üçünün neredeyse düz bir çizgide olduğu bir fenomen. Geçiş sırasında, Tianwen-1 ve Mars Express sık sık sinyaller göndererek Dünya'daki radyo teleskoplarının bu sinyallerin nasıl etkilendiğini incelemesini sağladı.

ŞİDDETLİ BİR GÜNEŞ PATLAMASI OLAYININ 10 DAKİKA BOYUNCA KARGAŞAYA NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yakın zamanda Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan bir makalede, 9 Ekim 2021'de - kızıl gezegenin güneşe yakın izdüşüm noktasının güneş merkezinden güneş yarıçapının 2,6 katı kadar uzakta olduğu sırada - koronal kütle fışkırması (CME) adı verilen şiddetli bir güneş patlaması olayının 10 dakikalık bir süre boyunca gözle görülür kargaşaya neden olduğu ortaya çıkarıldı.

Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanlarının önderlik ettiği araştırmaya göre ayrıca, projeksiyon noktasının yakınında koronal dalgalar tespit edildi ve bu fenomen manyetik alanların güneş rüzgarlarını nasıl kısıtladığını yansıtıyor.

Bilim insanları ayrıca CME yavaşlarken yüksek hızlı birincil güneş rüzgarını da belirlediler. Çalışmaya göre, yüksek hızlı güneş rüzgarı güneşe beklenenden çok daha yakın tespit edildi.

Çin'in bir yörünge aracı, iniş aracı ve gezici araçtan oluşan Tianwen-1 Mars görevi 23 Temmuz 2020'de fırlatıldı.